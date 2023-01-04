ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الشعلة (فيديو)

خطف النادي الأهلي فوزًا مثيرًا من نظيره الشعلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ15 من دوري يلو "الدرجة الأولى السعودي".

افتتح هيثم عسيري التسجيل للأهلي في الدقيقة 18 لينهي "الراقي" الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.

وعزز مراد خضري تقدم الأهلي في الدقيقة 72 بعد استغلاله خطأ فادحا من حارس الشعلة.