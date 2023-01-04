ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الشعلة (فيديو)
مباراة مثيرة وفوز مهم للأهلي
خطف النادي الأهلي فوزًا مثيرًا من نظيره الشعلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ15 من دوري يلو "الدرجة الأولى السعودي".
افتتح هيثم عسيري التسجيل للأهلي في الدقيقة 18 لينهي "الراقي" الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.
وعزز مراد خضري تقدم الأهلي في الدقيقة 72 بعد استغلاله خطأ فادحا من حارس الشعلة.
الأهلي يتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو
بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 21 في المركز السادس فيما ظل الشعلة عند النقطة العاشرة في المركز الأخير.
يذكر أن جماهير الأهلي السعودي قد طالبت في وقت سابق بإقالة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عقب التعادل 2-2 مع الساحل، في مباراة مؤجلة من دوري "يلو" السعودي، يوم السبت الماضي.
وانتشر هاشتاغ عبر تويتر تحت عنوان (#إقالة_موسيماني_مطلب) بين جماهير الأهلي والإعلام الأهلاوي عقب المباراة مباشرة.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: