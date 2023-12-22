مانشستر سيتي يتوج بكأس العالم للأندية لأول مرة بتاريخه بالفوز على فلومينينسي (فيديو)
توج مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوز مريح 4-صفر على فلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة.
واستخدم المهاجم خوليان ألفاريز صدره لتحويل تسديدة نيثن أكي المرتدة من القائم الأيمن إلى شباك فلومينينسي بعد نحو 40 ثانية من البداية.
وسجل المدافع نينو بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من فيل فودن، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين نظيفين.
وأضاف فودن الهدف الثالث والثاني لفريقه بتسديدة رائعة في الدقيقة 72.
واختتم ألفاريز أهداف السيتي بتسديدة منخفضة قبل دقيقتين من النهاية.
وحقق فريق المدرب بيب غوارديولا اللقب للمرة الأولى في تاريخه ليضيف إلى خزانة ألقابه بعد تتويجه بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.