مانشستر سيتي يتوج بكأس العالم للأندية لأول مرة بتاريخه بالفوز على فلومينينسي (فيديو)

واستخدم المهاجم خوليان ألفاريز صدره لتحويل تسديدة نيثن أكي المرتدة من القائم الأيمن إلى شباك فلومينينسي بعد نحو 40 ثانية من البداية.

وسجل المدافع نينو بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من فيل فودن، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين نظيفين.

وأضاف فودن الهدف الثالث والثاني لفريقه بتسديدة رائعة في الدقيقة 72.

واختتم ألفاريز أهداف السيتي بتسديدة منخفضة قبل دقيقتين من النهاية.