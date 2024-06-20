يورو 2024: الدنمارك تفرض التعادل على إنجلترا
أهدرت إنجلترا فرصة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد تعادلها 1-1 مع الدنمارك في المجموعة الثالثة اليوم الخميس.
افتتحت إنجلترا التسجيل بالدقيقة 15 بعد توغل سريع من الظهير كايل ووكر عندما استغل خطأ للمدافع فيكتور كريستيانسن وخطف الكرة وأرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها القائد هاري كين بتسديدة منخفضة نحو الشباك.
ورغم ذلك أخفق فريق المدرب غاريث ساوثغيت في تعزيز تفوقه، ووصلت رمية تماس غير متقنة بعد 16 دقيقة إلى مورتن يولماند الذي كان لديه الوقت والمساحة ليرسل تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد بعدما لمست القائم الأيمن.
ويعدّ البعض إنجلترا وصيفة بطلة أوروبا 2020 المرشحة الأبرز للفوز باللقب، لكنها عانت لصنع فرص جيدة طوال المباراة.
وظلت إنجلترا في صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط، بينما تحتل الدنمارك المركز الثاني بنقطتين بعد تعادل سلوفينيا مع صربيا 1-1 في وقت سابق اليوم.