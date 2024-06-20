يورو 2024: الدنمارك تفرض التعادل على إنجلترا

افتتحت إنجلترا التسجيل بالدقيقة 15 بعد توغل سريع من الظهير كايل ووكر عندما استغل خطأ للمدافع فيكتور كريستيانسن وخطف الكرة وأرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها القائد هاري كين بتسديدة منخفضة نحو الشباك.

ورغم ذلك أخفق فريق المدرب غاريث ساوثغيت في تعزيز تفوقه، ووصلت رمية تماس غير متقنة بعد 16 دقيقة إلى مورتن يولماند الذي كان لديه الوقت والمساحة ليرسل تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد بعدما لمست القائم الأيمن.