خوفًا من الإصابات.. النصر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن معسكر النمسا

قرر نادي النصر السعودي، الذي يضم النجم كريستيانو رونالدو، إنهاء معسكره التدريبي في مدينة زالفيلدن النمساوية بشكل مفاجئ، بعد ساعات من تهديدات النجم البرتغالي بالرحيل.

وأبدى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، غضبه بسبب الفوضى العارمة التي تحيط بمعسكر الفريق الحالي في النمسا.

ومنذ وصوله، يتجمع المئات من المشجعين يوميًا أمام فندق "براندلهوف" الفاخر، حيث يقيم رونالدو، مما أدى إلى مشاهد فوضوية خلال تنقلات الفريق.

وتسببت هذه الفوضى بغضب عارم لدى "الدون" الذي هدد بالرحيل.

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الاستقرار على الرحيل

كشفت صحيفة "كرونة" النمساوية أن نادي النصر السعودي قرر إنها معسكره لـ"سوء الأحوال الجوية".

وقالت إن الفريق سيغادر منطقة بينتسغاو يوم الخميس متوجهاً إلى البرتغال، حيث سيستكمل تحضيراته هناك.

كما أشارت إلى أن القرار جاء بعد مخاوف من تزايد خطر الإصابات نتيجة الملاعب المبتلة.

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وفي وقت سابق من اليوم، صرّح دانيال فيشر، الشريك في شركة "Onside" المنظمة للمعسكر، لصحيفة "كرونة" قائلاً: "الطقس ليس مثالياً، لكن بنسبة 90% سيبقون هنا"، لكن بعد ساعات، تغير الموقف تماماً.

فيشر أوضح أن الإدارة عقدت اتصالاً مع مسؤولي النصر، وقرروا مغادرة النمسا بسبب ارتفاع خطر الإصابات، مؤكدًا أن النادي السعودي كان يخطط للبقاء حتى 4 أغسطس.

وأضاف فيشر: "الأمر محزن جداً للجماهير ولنا أيضاً، لكن يجب تقبّل القرار".

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مباراة تجريبية أُلغيت وأخرى باقية

رغم ذلك، ستُقام مباراة النصر الودية غداً في مدينة غروديغ أمام نادي تولوز الفرنسي، كما هو مقرر.

بينما أُلغيت المباراة الثانية التي كانت مقررة يوم السبت ضد شباب الأهلي، والتي بيعت تذاكرها بالكامل.