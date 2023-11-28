جيرونا يفقد صدارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد

ورفع جيرونا رصيده إلى النقطة رقم 35 وهو نفس عدد نقاط ريال مدريد الذي اعتلى الصدارة بفارق الأهداف عن جيرونا.

وفي المركز الثالث يتواجد أتلتيكو مدريد بـ31 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة صاحب المركز الرابع أيضا لكن أتلتيكو مدريد لعب مباراة أقل.