5 فتيات في عام.. لماذا تنتهي علاقات لامين يامال بفشل أو خيانة؟

كتب – نور الدين ميفراني

انتهت علاقة النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول سريعا بعد أيام من بدايتها وذكرت عدة تقارير أنهما انفصلا نتيجة خيانة المغنية الأرجنتينية.

ويُعتقد أن بداية قصة حبهما بدأت عندما سافرت نيكي نيكول، البالغة من العمر 25 عاما، إلى برشلونة لحضور احتفالات عيد ميلاد يامال نجم برشلونة البالغ من العمر 18 عامًا، في يوليو الماضي.

أخبار ذات علاقة بعد أزمة لامين يامال ونيكي نيكول.. أشهر 5 خيانات بين نجوم كرة القدم

أخبار ذات علاقة أغلق غرفة الملابس.. خلاف لامين يامال وفليك يزلزل برشلونة

وتوالت التكهنات حول قصة حبهما، حيث شوهدت نيكول لاحقا وهي تحضر مباراة برشلونة الودية ضد كومو في العاشر من أغسطس، قبل أن يعلنا عن علاقتهما في 25 من الشهر ذاته بصورة تجمعهما عبر منصة "إنستغرام".

وظهر يامال ونيكول في الصورة التي نشرها الأول عبر حسابه في "إنستغرام" مبتسمين أمام قالب من الحلوى، لكن التقارير الإعلامية أفادت أن الثنائي انفصل بعد 13 يوماً فقط من هذه الصورة.

وبلغ يامال الثامنة عشرة من عمره في 13 يوليو، وحضر الحفل حوالي 200 شخص، من بينهم أصدقاء اللاعب وعائلته.

أخبار ذات علاقة ليس لامين يامال.. من أكثر لاعب أبهر جمهور منتخب إسبانيا أمام بلغاريا

وليست المرة الأولى التي يواجه فيها لامين يامال مثل هذه المشكلة العاطفية، ففي العام الماضي، بعد أن كشف عن علاقته بصديقته الأولى يوم فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024، ظهرت صورٌ لـ"أليكس باديلا" وهي تتواجد مع شخص آخر، ليقوم الجمهور بمهاجمتها بشدة.

كما ارتبط يامال بعارضة الأزياء الروسية أليسا بيتروسيان لفترة قصيرة، وعارضة الأزياء الإيطالية آنا جيغنوسو بالطريقة نفسها.

كما ارتبط أيضا بالمؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز، البالغة 30 عاما، وظهر برفقتها في عدة صور وبدورها انتهت العلاقة بسرعة.

تخبط لامين يامال في علاقاته النسائية ونهاياتها السريعة تبدو عادية لعدة أسباب:

مراهق "18 عاما"

بلغ لامين يامال 18 عاما هذا الصيف، وفي كل العلاقات السابقة كان عمره ما بين 16 و17 سنة، وهو عمر شاب مراهق لا يملك خبرة في الحياة ويبحث عن إثبات الذات.

مشهور وغني ما يجعله هدفا للفتيات

النجم الإسباني الشاب يعتبر حاليا أحد أشهر لاعبي كرة القدم ويتقاضى راتبا كبيرا وإيرادات من الإعلانات وحقوق الصورة، وهو ما يجمع المال والشهرة في يده رغم صغر سنه.

وضعه الحالي يجعله هدفا للفتيات الباحثات عن الشهرة أو المال ويرتبطن به لفترة ثم يرحلن وأغلب علاقاته كانت مع نساء أكبر منه عمرا.

علاقات عابرة غير مستقرة

نظرا لكون لامين يامال ما زال صغيرا ومراهقا فلا يستطيع حسم علاقاته بشكل كبير والتحكم في مشاعره، وهو ما يجعله يركض وراء علاقات عابرة وغير مستقرة بحثا عن التجربة لا غير.

التغيير يأتي مع النضج

مع تقدمه في العمر ونضجه سيتغير لامين يامال بشكل كبير وتتغير نظرته للعلاقات النسائية وكغيره من النجوم حين يتقدم في السن سيبحث عن علاقات مستقرة وناضجة.

يذكر أن لامين يامال تعرض لانتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب تأثير أزمات حياته الشخصية على مستقبله كلاعب في برشلونة.