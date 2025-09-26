بطولاتكم حققها لاعبو الأهلي.. القيعي يشن هجوماً على جمال العدل (فيديو)

شنَّ عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي المصري، هجوماً حاداً على جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم خلالها صفقة انتقال أحمد مصطفى "زيزو" للقلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي، يوم 6 يونيو الماضي، صفقة التعاقد مع زيزو صاحب الـ 29 عاماً عقب نهاية عقده مع الزمالك.

أخبار ذات علاقة بسبب الزمالك.. الجهاز الطبي للأهلي المصري يصدم زيزو

وأشار العدل عبر قناة "أون" إلى أن صفقة زيزو أفسدت غرف الملابس في النادي الأهلي، موضحاً أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء هو الخاسر الأكبر بسبب هذه الصفقة.

وأكد أن الخطيب فقد جزءاً من حب جماهير نادي الزمالك بعد التعاقد مع زيزو لأن الأهلي ضم اللاعب في وقت غير قانوني وقبل نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

أخبار ذات علاقة جمال العدل: الخطيب الخاسر الأكبر من انتقال زيزو للأهلي (فيديو)

وقال القيعي عبر قناة الأهلي:" لو كان المعيار هنا عدم فقدان حب جماهير الزمالك للخطيب، فالزمالك لم يعامل الخطيب بنفس المنطق بدليل أن إدارة القلعة البيضاء السابقة برئاسة مرتضى منصور تفاوضت مع عبد الله السعيد حين كان لاعباً في الأهلي وحصلت على توقيعه، العام 2018، قبل نهاية عقده مع الفريق الأحمر".

بطولات الزمالك كلها بلاعيبة الأهلي.. تعليق قوي من القيعي والمنيسي على تصريحات جمال العدل عن زيزو #ملك_وكتابة Posted by ‎Al Ahly TV قناة الأهلي‎ on Thursday, September 25, 2025

وأضاف:" جماهير وإدارة الزمالك كانوا في قمة السعادة برحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز، وكافحوا من أجل ضم اللاعب حتى الآن، ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على خدماته".

أخبار ذات علاقة تسريب صوتي صادم و120 مليونًا.. 5 مفاجآت عن مدرب الأهلي المصري المنتظر

وأكد أن جميع بطولات الزمالك تحققوا بلاعبي الأهلي، مثل: الراحل يكن حسين، وعلاء الحامولي، وجمال عبد الحميد، وأيمن منصور، وحسام وإبراهيم حسن، وكلهم خرجوا من الأهلي.