نجم الأهلي المصري يقترب من تحطيم رقم أسطورة ريال مدريد ومنتخب البرازيل

اقترب المدافع التونسي ونجم الأهلي المصري علي معلول من تحقيق إنجاز عالمي، وذلك في عدد تسجيل وصناعة الأهداف التي يملكها لاعبو خط الدفاع في العالم.

وبصناعته هدفين اثنين في فوز الأهلي على مازيمبي الكونغولي، الأسبوع الماضي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (3 ـ 0) ثم صناعة هدف في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في الدوري المصري، أمس الخميس، أصبح علي معلول أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ النادي الأهلي برصيد 83 "أسيست" وذلك في موسمه الثامن مع فريق القلعة الحمراء.

وتساوى المدافع التونسي مع مصطفى عبده نجم الأهلي المعتزل، لكن معلول يملك فرصة مؤكدة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ الأهلي إذ إنه على بُعد صناعة هدف واحد من ذلك الإنجاز.