نجم الأهلي المصري يقترب من تحطيم رقم أسطورة ريال مدريد ومنتخب البرازيل
اقترب المدافع التونسي ونجم الأهلي المصري علي معلول من تحقيق إنجاز عالمي، وذلك في عدد تسجيل وصناعة الأهداف التي يملكها لاعبو خط الدفاع في العالم.
وبصناعته هدفين اثنين في فوز الأهلي على مازيمبي الكونغولي، الأسبوع الماضي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (3 ـ 0) ثم صناعة هدف في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في الدوري المصري، أمس الخميس، أصبح علي معلول أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ النادي الأهلي برصيد 83 "أسيست" وذلك في موسمه الثامن مع فريق القلعة الحمراء.
وتساوى المدافع التونسي مع مصطفى عبده نجم الأهلي المعتزل، لكن معلول يملك فرصة مؤكدة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ الأهلي إذ إنه على بُعد صناعة هدف واحد من ذلك الإنجاز.
ويملك على معلول أرقامًا لافتة مع النادي الأهلي جعلته واحدًا من أكثر المدافعين صناعة وتسجيلاً للأهداف، حيث اقترب من تحطيم إنجاز المدافع الأسطوري لمنتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني روبيرتو كارلوس الذي سجل 97 هدفًا، وصنع 126 هدفًا، في 756 مباراة خاضها طوال مسيرته، في حين أن مدافع الأهلي سجل 90 هدفًا، وصنع 120 هدفًا، وذلك في 460 مباراة خاضها في مشواره مع الصفاقسي التونسي، والأهلي المصري.
يشار إلى أن على معلول لعب للصفاقسي التونسي، بين عامي 2009 و2016، حيث سجل 39 هدفًا، وصنع 43 أخرى.