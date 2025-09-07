نجم الأهلي.. أول ضحايا انضمام هيثم حسن لمنتخب مصر

اقترب هيثم حسن، نجم فريق ريال أوفييدو الإسباني، من الانضمام إلى منتخب مصر لكرة القدم بعد اتصالات مكثفة من جانب الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن.

وينشط هيثم حسن صاحب الـ 23 عاماً في مركز الجناح الأيمن مع فريقه الإسباني وأيضاً يلعب في مركز الجناح الأيسر.

هيثم حسن المولود في فرنسا أمامه خيار اللعب باسم منتخب مصر وأيضاً منتخب تونس بسبب أصول عائلته.

ومع اقتراب انضمام هيثم حسن إلى منتخب مصر، يبقى السؤال من سيكون ضحية مشاركة هذا اللاعب للفراعنة؟

نجم الأهلي الضحية الأقرب

بحكم لعب هيثم حسن في مركز الجناح الأيمن فإنه سيكون على الأرجح بديلاً لمحمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي.

وحال اقتناع حسام حسن بقدرات هيثم حسن وإشراكه بصفة أساسياً فإن المركز الأقرب سيكون بتوظيفه كلاعب وسط أيمن على حساب أحمد مصطفى "زيزو" الذي يشغل هذا المركز.

وقد ينتقل زيزو إلى دور لاعب الوسط الأيسر ويشارك هيثم حسن على حساب محمود حسن "تريزيغيه" نجم الأهلي البعيد عن مستواه.

ويعتمد حسام حسن على الثنائي زيزو وتريزيغيه كلاعبي وسط بجانب محمد صلاح وعمر مرموش على الأطراف.