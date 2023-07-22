رياض محرز يوقع عقود انضمامه للنادي الأهلي السعودي
قالت صحيفة "الرياضية"، إن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، وقع عقود انضمامه بشكل رسمي للنادي الأهلي السعودي.
وأوضحت الصحيفة في تغريدتها عبر حسابها الموثق، اليوم السبت: "الجزائري رياض محرز يوقع رسميا مع الأهلي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، وينتظر انضمامه إلى معسكر الفريق الخارجي خلال الأيام القليلة المقبلة".
ولم توضح الصحيفة مدة التعاقد أو أي تفاصيل جديدة عن قيمة الصفقة.
وكان محرز، البالغ من العمر 32 عاما، قد حصل على إذن بعدم السفر مع فريقه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، في معسكر الاستعداد للموسم الجديد.
ومنح مانشستر سيتي هذا الإذن لمحرز بعدما تلقى عرضا يتناسب مع تقييمه للنجم الجزائري، المرتبط بعقد مع النادي لمدة عامين قادمين.
وسجل المهاجم الجزائري 15 هدفا لفريقه في 47 مباراة لعبها الموسم الماضي، والذي توج في نهايته بالثلاثية التاريخية.
وإجمالا، سجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع مانشستر سيتي.
النجم الجزائري حصد 11 لقبا بينها لقب الدوري خمس مرات، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018.
وكان الدوري السعودي قد ضم هذا الصيف العديد من النجوم العالميين، على غرار كريم بنزيما، ونغولو كانتي، وروبن نيفيز، ومن قبلهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما عين نادي الاتفاق لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد مدربا له.
كما أتم الأهلي، التعاقد مع لاعبَين من كبار نجوم كرة القدم العالمية، وهما الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول.