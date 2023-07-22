رياض محرز يوقع عقود انضمامه للنادي الأهلي السعودي

وكان محرز، البالغ من العمر 32 عاما، قد حصل على إذن بعدم السفر مع فريقه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، في معسكر الاستعداد للموسم الجديد.

ومنح مانشستر سيتي هذا الإذن لمحرز بعدما تلقى عرضا يتناسب مع تقييمه للنجم الجزائري، المرتبط بعقد مع النادي لمدة عامين قادمين.

وسجل المهاجم الجزائري 15 هدفا لفريقه في 47 مباراة لعبها الموسم الماضي، والذي توج في نهايته بالثلاثية التاريخية.

وإجمالا، سجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع مانشستر سيتي.

النجم الجزائري حصد 11 لقبا بينها لقب الدوري خمس مرات، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018.