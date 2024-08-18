حرص أنطونيو تيكسيرا، وكيل أعمال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، الرد على التقارير التي أشارت إلى قرب رحيل المدرب عن قيادة "العالمي"، عبد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق من غريمه الهلال في نهائي السوبر السعودي، مساء السبت.

وقلب الهلال تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار 4-1 على غريمه المحلي النصر في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم السبت.

وعقب المباراة أشارت عدة تقارير إعلامية إلى أن إدارة النصر تتجه لإقالة كاسترو، على خلفية تراجع مستوى الفريق بشكل واضح منذ الموسم الماضي.

وقال وكيل المدرب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "الرياضية"، إن إدارة النصر لم تبلغهم بأي قرار، حتى الآن.

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وأضاف: "لم يتم إبلاغنا بشيء بشأن عدم الاستمرار، كاسترو لديه شغف لتحقيق البطولات مع الفريق خلال الموسم الجديد، ولم يحالفه التوفيق في السوبر، لكن لا أعلم شيئًا عن الآخرين وما إذا كانوا يريدون تحقيق البطولات أم لا".

وعن أسباب الخسارة من وجهة نظره، أشار: "إيقاف مارسيلو بروزوفيتش، وهذا حدث في آخر دقيقة من المباراة السابقة، وحصول الهلال على يوم إضافي منحة الأفضلية، والسبب الآخر هو اللاعبون".

ويتولى كاسترو تدريب النصر منذ مطلع الموسم الماضي، حيث قاد الفريق في 50 مباراة، حقق الفوز في 35، وتعادل في 6، وخسر في 9 مباريات، وحقق لقب البطولة العربية فقط.