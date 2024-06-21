عرض جديد يهدد صفقة الأهلي المصري المنتظرة

أصبح تعاقد الأهلي المصري مع البوركيني محمد كوناتيه محل شك كبير بعدما تلقى الأخير عدة عروض للرحيل في الموسم المقبل لأندية أوروبية.

وانتهى عقد محمد كوناتيه مع فريقه أخمات جروزني الروسي بشكل رسمي وأصبح لاعبًا حرًا.