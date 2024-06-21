عرض جديد يهدد صفقة الأهلي المصري المنتظرة
أصبح تعاقد الأهلي المصري مع البوركيني محمد كوناتيه محل شك كبير بعدما تلقى الأخير عدة عروض للرحيل في الموسم المقبل لأندية أوروبية.
وانتهى عقد محمد كوناتيه مع فريقه أخمات جروزني الروسي بشكل رسمي وأصبح لاعبًا حرًا.
وارتبط اسم كوناتيه بالرحيل للأهلي المصري في الموسم المقبل؛ لتدعيم خط الهجوم بناء على ترشيح المدير الفني السويسري مارسيل كولر.
ولكن اللاعب البوركيني تلقى عروضا جديدة تهدد انتقاله للأهلي المصري في الموسم المقبل.
وكشف الصحفي البلجيكي ساشا تافوريلي عن دخول طرابزون سبور التركي في مفاوضات مكثفة للحصول على خدمات محمد كوناتيه في الموسم الجديد لحسم الصفقة.
وأرسل طرابزون عرضًا للاعب منتخب بوركينا فاسو للحصول على خدماته مقابل راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو بجانب بنود إضافية كمكافآت.
وأشار الصحفي البلجيكي إلى أن كوناتيه يملك اتصالات أيضًا من ناديي باوك اليوناني ولانس الفرنسي.
واستقر الأهلي على رحيل لاعبه الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الشهر الجاري وعدم تجديد عقده بسبب عدم ظهوره بالمستوى المتوقع.
ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي جديد لتدعيم الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.