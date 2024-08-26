خسر نادي الزمالك المصري صفقة بارزة لتدعيم هجومه في الانتقالات الخاصة بالموسم الجديد.

ولم يعلن نادي الزمالك أي صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، رغم رحيل بعض لاعبي الفريق على رأسهم محمود علاء والفلسطيني ياسر حمد والسنغالي إبراهيما نداي.

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وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل لاعبه أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق بشكل رسمي.

ونشر نادي سيراميكا كليوباترا بيانًا وجه خلاله الشكر للاعب بعد نهاية مشواره مع الفريق.

وينضم ريان خلال الساعات القليلة القادمة إلى نادي البنك الأهلي الذي نجح في الحصول على خدماته.

وتعاقد نادي البنك الأهلي أيضًا مع محمد إبراهيم قائد سيراميكا كليوباترا بعد نهاية عقده مع الفريق بجانب هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري.

وارتبط اسم أحمد ياسر ريان بالرحيل إلى نادي الزمالك الذي تفاوض معه في الموسم الجديد، ولكن الصفقة لم تكتمل في النهاية بعد رحيل اللاعب لنادي البنك الأهلي.

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ويبلغ أحمد ريان 26 عامًا وهو نجل لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ياسر ريان.

وبدأ أحمد ياسر ريان مسيرته مع الأهلي بعد تصعيده من قطاع الناشئين عام 2017 بطلب من المدرب الأسبق حسام البدري.

ورحل ريان معارًا إلى الجونة في يناير 2019، ثم تجددت إعارته لموسم آخر بعدها لنفس الفريق قبل إعارته إلى سيراميكا كليوباترا موسم 2020 – 2021.

ولعب ريان معارًا مع نادي ألطاي سبور التركي موسم 2021 – 2022 قبل رحيله نهائيًا إلى سيراميكا كليوباترا منذ صيف 2022.