ولفرهامبتون الإنجليزي يوجه شكوى ليويفا بعد تعرض لاعبه لإساءة عنصرية

أكّد نادي ولفرهامبتون الإنجليزي أنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد تعرض مهاجمه الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان لما يشتبه أنها إساءات عنصرية خلال مباراة ودية جمعت فريقه بنادي كومو 1907 الإيطالي أمس الاثنين استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح وولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن هوانغ أبلغ المسؤولين ومدربه بتعرضه لإساءة عنصرية خلال المباراة، وذلك في منتصف الشوط الثاني؛ ما أدى إلى رد فعل غاضب من زملائه أسفر عن طرد دانييل بودينس بسبب لكمه لاعبا من كومو.

وقال غاري أونيل مدرب وولفرهامبتون إنه سأل هوانغ عما إذا كان يريد إيقاف المباراة أو استبداله لكن اللاعب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 28 عاما أراد استمرارها ولعب 90 دقيقة كاملة.

وأضاف المدرب: "تشاني هوانغ سيكون على ما يرام، سيتلقى دعمنا الكامل، وسنراه لنتأكد من أنه بخير، نحن مجموعة متماسكة، كانت مباراة رائعة لكنها شهدت حادثة مؤسفة يتعين علينا التعامل معها وعلينا أن نناقش متى سنتحدث عن المباراة، لأنه بالطبع، عندما تقع حادثة كهذه في إحدى المباريات، فهذا هو أول شيء نناقشه".

وقال نادي وولفرهامبتون الذي فاز في المباراة التي أقيمت خلال معسكره التدريبي في ماربيا بإسبانيا (1 ـ0) إنه يستعد لتوجيه شكوى إلى الاتحاد الأوروبي للعبة.

وأضاف النادي في حسابه على منصة "إكس": العنصرية أو التمييز بأي شكل من الأشكال أمر غير مقبول على الإطلاق ولا ينبغي تركه دون أي اعتراض، سيقدم ولفرهامبتون شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الحادث".