مشهد صادم.. بطل أمريكا المفتوحة السابق يحطّم المضرب بعد الخسارة (فيديو وصور)

لم يستسغ النجم الروسي دانييل ميدفيديف خسارته المفاجئة في أول أدوار بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، اليوم الإثنين أمام الفرنسي غير المصنف بنجامين بونزي، وانهال على مضربه بشكل صادم ليحطمه بالكامل وسط ذهول المتفرجين واستغراب فريقه التدريبي.

وسبق لدانييل ميدفيديف الذي تراجع إلى المركز 13 في التصنيف العالمي لمحترفي التنس، أن توج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2021، وهو أفضل عام في مسيرته، عندما هزم الأسطورة نوفاك ديوكوفيتش، ولكن منذ ذلك الإنجاز الذهبي، لم يوفق اللاعب في تحقيق مسيرة جيدة في بطولات غراند سلام الأربع الكبرى.

وودع اللاعب الروسي البالغ من العمر 29 عاما البطولة بعد خسارته على يد الفرنسي بنجامين بونزي في نهاية مباراة فوضوية بالدور الأول.

وأوقف ميدفيديف المباراة نحو ست دقائق أثناء محاولة بونزي حسم نقطة الفوز بالمباراة في المجموعة الثالثة، بعد اعتراضه على قرار تحكيمي، إذ أثار قرار الحكم الرئيسي جريج ألينسوورث بمنح بونزي الحق في الإرسال الأول بدلا من الثاني غضب ميدفيديف.

وقال ميدفيديف في مؤتمر صحفي: "لم أكن منزعجا إلا من ذلك القرار، في كل مرة يُسمع فيها صوت من المدرجات بين ضربات الإرسال لا يُعطى إرسال ثان أبدا. لكن الحكم منحه الإرسال الأول. هذا ما أغضبني".

وعقب الخسارة، دخل دانييل ميدفيديف في نوبة هيستيرية من الغضب التي دفع ثمنها المضرب عندما ضربه بشدة على الأرض ثم على مقعده حتى تحطم تماما في مشهد صدم الجميع.

وقال اللاعب الروسي: "أثناء عيشي لهذه التجربة، كنت أفكر كما تعلمون، ربما يكون من الممتع أن أنهي مسيرتي المهنية بمباراة واحدة في بطولة أمريكا المفتوحة".

وتختتم الهزيمة عاما فظيعا لميدفيديف في البطولات الكبرى لينهي 2025 بانتصار واحد فقط في كامل مسيرته ببطولات غراند سلام الأربع منذ يناير الماضي عندما شارك في بطولة أستراليا المفتوحة.

وخسر دانييل ميدفيديف أول مجموعتين من المباراة أمام الفرنسي بنجامين بونزي لكنه أنقذ المجموعة الثالثة (7 ـ 6) وعاد بقوة في المجموعة الرابعة ليحقق "الباجل" ويفوز (6 ـ0).

وفي المجموعة الخامسة والحاسمة، خسر بطل أمريكا المفتوحة 2021 بنتيجة 6 ـ 4 والمباراة بثلاث مجموعات مقابل إثنين ليغادر السباق مبكرا.