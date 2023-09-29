ليساندرو مارتينيز يتعرض لانتكاسة جديدة تُبعده مرة أخرى عن مانشستر يونايتد

وأكد مدرب يونايتد إريك تين هاغ أن بعض اللاعبين سيعودون مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيواجه فريقه منافسه كريستال بالاس مرة أخرى في الدوري، بعد فوزه عليه 3-صفر في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: "تعرض المدافع الأرجنتيني لانتكاسة في مباراتنا أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت سابق هذا الشهر".

وأضاف: "واصل مارتينيز اللعب بشجاعة في مباراتين تاليتين أمام برايتون وبايرن ميونيخ، لكنه يحتاج الآن إلى الابتعاد لفترة للتعافي والتأهيل، التقييم سيحدد الخطوات المقبلة".