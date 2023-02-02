كريستيانو رونالدو يلتقي لاعبات فريق النصر النسائي (فيديو)
رونالدو ولاعبو النصر يستعدون لمواجهة الفتح غدا السبت في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.
التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر مع لاعبات الفريق النسائي للعالمي.
ونشر الحساب الرسمي لألعاب النصر المختلفة على موقع "تويتر" مقطع فيديو لرونالدو مع لاعبات الفريق النسائي، حيث تمنى لهن التوفيق.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات برصيد 29 نقطة من 12 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن الهلال الثاني.
ويستعد رونالدو ولاعبو النصر لمواجهة الفتح، غدا السبت، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.
ولم يسجل رونالدو أي هدف رسمي حتى الآن مع النصر، ويسعى للتسجيل أمام الفتح بعد الفشل أمام الاتفاق والاتحاد.
ويتصد النصر جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 33 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الهلال الثاني الذي لعب 15 مباراة.