كريستيانو رونالدو يلتقي لاعبات فريق النصر النسائي (فيديو)

ويستعد رونالدو ولاعبو النصر لمواجهة الفتح، غدا السبت، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يسجل رونالدو أي هدف رسمي حتى الآن مع النصر، ويسعى للتسجيل أمام الفتح بعد الفشل أمام الاتفاق والاتحاد.

ويتصد النصر جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 33 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الهلال الثاني الذي لعب 15 مباراة.