الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم
يخوض منتخب المغرب مواجهة مرتقبة اليوم السبت أمام البرتغال ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المغرب ضد البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب الثمامة الساعة 18:00 بتوقيت قطر والسعودية، 16:00 بتوقيت المغرب.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق جواد بده، وقناة بي إن سبورتس ماكس 3 بصوت المعلق علي محمد علي.
وتنقل أيضا عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة المغربية الرياضية البث الأرضي بصوت المعلق هشام فرج.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب المغرب متصدرا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بالتعادل بدون أهداف مع كرواتيا والفوز على بلجيكا بنتيجة 2/0 والفوز على كندا بنتيجة 2/1 ثم تخطى عقبة إسبانيا في دور الـ16 بضربات الترجيح بنتيجة 3/0 بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي والإضافي.
وصعد منتخب البرتغال متصدرا المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بالفوز على غانا بنتيجة 3/2 ثم الفوز على أوروغواي بنتيجة 2/0 ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1/2 ثم الفوز العريض على سويسرا بنتيجة 6/1 في ثمن النهائي.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان من قبل مرتين كانت الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 1986، وفاز منتخب المغرب بنتيجة 3/1 بثنائية عبدالرزاق خيري وعبدالكريم ميري (كريمو).
وكانت المواجهة الثانية والأخيرة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1/0 بهدف سجله كريستيانو رونالدو.
أسلحة البرتغال
يتطلع منتخب البرتغال لاستكمال مشواره في كأس العالم واللحاق بمنتخبي الأرجنتين وكرواتيا الذين تأهلا إلى نصف النهائي.
ولم يصعد منتخب البرتغال سوى مرتين فقط إلى دور نصف النهائي للمونديال خلال 7 مشاركات سابقة في بطولة كأس العالم وذلك في نسختي 1966 حين حقق المركز الثالث و2006 حقق المركز الرابع.
ويحاصر المنتخب البرتغالي جدل واسع بشأن أزمات قائده كريستيانو رونالدو الذي جلس بديلا في لقاء سويسرا بدور الـ16 بعدما أظهرت الصور أنه اعترض على مدربه فرناندو سانتوس بعد تبديله في مباراة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.
واعترف فرناندو سانتوس في تصريحات للصحفيين بأن تصرف رونالدو لم يعجبه كما أنه كشف في الساعات الماضية أن رونالدو لم يكن سعيدا بقرار جلوسه على مقاعد البدلاء ولكنه لم يهدد بمغادرة معسكر المنتخب في قطر.
وتحدث سانتوس عن مواجهة المغرب قائلا: "سنلعب ضد فريق يقاتل بحماس ويضم أحد أفضل لاعبي المونديال وهو أشرف حكيمي ولديه أيضا حكيم زياش الذي يلعب في تشيلسي ونجح في إقصاء إسبانيا والفوز على بلجيكا".
ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلة تضم حارس المرمى ديوغو كوستا، وأمامه الرباعي بيبي وروبن دياز وديوغو دالوت ورافاييل غيريرو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ويليام كارفالهو وبجواره أوتافيو وبرونو فرنانديز، بينما يلعب في خط الهجوم برناردو سيلفا وجواو فيليكس وغونزالو راموس أو كريستيانو رونالدو.
وقال المدرب البرتغالي نيلو فينغادا لشبكة "إرم نيوز" إن منتخب بلاده سيكون في مهمة صعبة بكل المقاييس خاصة أن المنتخب المغربي الحصان الأسود للمونديال وتخطى عقبة إسبانيا.
وأضاف: "المنتخب البرتغالي مطالب بتكرار سيناريو لقاء سويسرا والحسم المبكر واستغلال الكرات الثابتة لأنها تعطي حلولاً مهمة للفوز وتسجيل الأهداف".
أوراق المغرب
يتطلع منتخب المغرب لكتابة إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه وأيضا على صعيد المنتخبات العربية والأفريقية.
وقال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يعلم مدى صعوبة اللقاء ولكن لاعبيه يحلمون بكتابة التاريخ وتحقيق إنجاز يليق بالكرة المغربية والأفريقية ويسعد الجماهير العربية.
وأشار إلى أن المنتخب البرتغالي يضم كريستيانو رونالدو أحد أفضل من لعب كرة القدم موضحا أنه يتمنى عدم مشاركة رونالدو في اللقاء.
ومن المرجح أن يعتمد منتخب المغرب على تشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو، وأمامه الرباعي نايف أكرد أو جواد يميق ورومان سايس وأشرف حكيمي ونصير مزراوي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وبجواره عزالدين أوناحي وسليم أملاح، بينما يقود خط الهجوم يوسف الناصيري وحكيم زياش وسفيان بوفال.
وقال المدرب طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبيك أسفي المغربي لشبكة "إرم نيوز" إن المنتخب المغربي يجني ثمار نجاح المنظومة الكروية المحلية بجانب الاستفادة من تواجد العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا.
وأضاف: "المواجهة ضد البرتغال ستكون صعبة ولكن الروح التي يملكها لاعبو المنتخب المغربي تزيد طموحات الجماهير من أجل الوصول لإنجاز لم يتحقق من قبل".