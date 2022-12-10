الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب المغرب متصدرا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بالتعادل بدون أهداف مع كرواتيا والفوز على بلجيكا بنتيجة 2/0 والفوز على كندا بنتيجة 2/1 ثم تخطى عقبة إسبانيا في دور الـ16 بضربات الترجيح بنتيجة 3/0 بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي والإضافي.

وصعد منتخب البرتغال متصدرا المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بالفوز على غانا بنتيجة 3/2 ثم الفوز على أوروغواي بنتيجة 2/0 ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1/2 ثم الفوز العريض على سويسرا بنتيجة 6/1 في ثمن النهائي.