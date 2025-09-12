"قنبلة" الميركاتو.. "الوحش" أداما تراوري ينتقل لناد سعودي مفاجئ

أتم اللاعب الإسباني أداما تراوري، نجم فولهام الإنجليزي، اتفاقه للانضمام إلى نادٍ سعودي في خطوة مفاجئة.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن حصول نادي العلا الناشط في دوري يلو لاتفاق نهائي على خدمات أداما تراوري.

ويملك أداما تراوري صاحب الـ 29 عاماً مسيرة حافلة بالعديد من المحطات بدأت مع ناشئي نادي برشلونة الإسباني قبل تصعيده إلى فريق الرديف عام 2013.

وانضم تراوري إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي في صيف 2015 قبل انتقاله في الموسم التالي إلى ميدلسبره الإنجليزي.

ورحل تراوري إلى وولفرهامبتون في صيف 2018 وهي التجربة التي لاقت نجاحاً كبيراً وسجل خلالها 14 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة قبل أن يرحل في يناير 2022 على سبيل الإعارة إلى برشلونة.

وانضم اللاعب صاحب الأصول المالية إلى فولهام الإنجليزي عقب نهاية عقده مع وولفرهامبتون.

وخاض تراوري 62 مباراة مع فولهام، وسجل 4 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ويضم نادي العلا بين صفوفه الأرجنتيني كريستيان جوانكا والبرازيلي دانيلو باربوسا بجانب بعض عناصر الخبرة مثل عبدالمجيد الصليهم وحمدان الشمراني وخالد الرويلي.