ترتيب الدوري الإنجليزي: وولفرهامبتون يهزم مانشستر سيتي.. ويونايتد يسقط أمام كريستال بالاس
وضع وولفرهامبتون حدا لبداية مانشستر سيتي المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما فاز 2-1 على حامل اللقب، اليوم السبت.
وهز روبن دياز شباك فريقه سيتي بالخطأ بعد تمريرة من بيدرو نيتو العرضية في الدقيقة 13.
لكن سيتي، الذي جلس مدربه بيب غوارديولا على المدرجات بسبب الإيقاف، أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 58.
وبعد ذلك بثماني دقائق أعاد هوانغ هي-تشان التقدم لولفرهامبتون من مدى قريب، ليكبد سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد، الأسبوع الماضي.
وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة، لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز ليفربول، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه توتنهام هوتسبير في وقت لاحق من اليوم.
وقفز وولفرهامبتون إلى المركز 13 بسبع نقاط.
الهزيمة الرابعة لمانشستر يونايتد
فيما تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة من كريستال بالاس بهدف دون رد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.
وتقدم كريستال بالاس بالهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر اللقاء عن طريق يواكيم أندرسن.
ولم ينجح لاعبو مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاع كريستال بالاس، لتحسم المباراة بهزيمته بهدف دون مقابل.
وتعد تلك الهزيمة الرابعة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند النقطة 9 في المركز العاشر، وكريستال بالاس رفع رصيده للنقطة 11 في المركز التاسع.
لوتون يحقق فوزه الأول
حقق لوتون تاون فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتغلبه 2-1 على مضيفه إيفرتون.
وانتزع لوتون التقدم بواسطة توم لوكير في الدقيقة 24، وبعد ذلك بثماني دقائق عزز كارلتون موريس من تفوق الفريق الضيف من مدى قريب.
وقلص دومينيك كالفرت-لوين الفارق لإيفرتون الذي توقف رصيده عند أربع نقاط مثل لوتون.
نيوكاسل يفوز على بيرنلي
وفي مباراة أخرى، أحرز ميغيل ألميرون هدفا مبكرا مذهلا، ليمهد الطريق أمام فوز نيوكاسل يونايتد 2-صفر على ضيفه بيرنلي.
وسدد ألميرون كرة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى جيمس ترافورد من خارج منطقة الجزاء، بعد 14 دقيقة من البداية.
وأضاف ألكسندر إيساك الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 76، ليرتفع رصيد نيوكاسل إلى 12 نقطة في المركز الثامن.
وواصل نيوكاسل صحوته بعد فوزه 8-صفر على شيفيلد يونايتد، الأسبوع الماضي، وتغلبه على مانشستر سيتي في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة.. وبقي بيرنلي في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.
وست هام يهزم شيفيلد
وفي مباراة أخرى، أحرز وست هام يونايتد هدفين في الشوط الأول، ليفوز 2-صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد.
وضع غارود بوين صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 24، وأضاف توماس سوتشيك الهدف الثاني قبل ثماني دقائق من الاستراحة.
ورفع وست هام رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.
ويتذيل شيفيلد، الذي كان خسر 8-صفر أمام نيوكاسل يونايتد، الأسبوع الماضي، الترتيب بنقطة واحدة.
آرسنال يعمق جراح بورنموث
كما حافظ آرسنال على بدايته الخالية من الخسارة للموسم بفوزه 4-صفر على بورنموث بفضل كاي هافرتس، الذي افتتح رصيده من الأهداف مع الفريق اللندني، وبوكايو ساكا ومارتن أوديغارد وبن وايت.
وجاء الهدف الأول عندما لعب غابرييل جيسوس ضربة رأس من زاوية صعبة لتصطدم بإطار المرمى وترتد إلى ساكا الذي انقض عليها ليسكنها الشباك بضربة رأس.
واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح آرسنال سجلهما أوديغارد وهافرتس الذي أحرز أول أهدافه مع "الغانرز".
واختتم وايت التسجيل بضربة رأس من كرة ثابتة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتقدم آرسنال إلى المركز الثاني، بينما يتراجع بورنموث، الذي لم يحقق أي انتصار، إلى منطقة الهبوط بثلاث نقاط من سبع مباريات.