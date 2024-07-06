كشفت تقارير عن مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع الإيطالي ستيفانو بيولي لقيادة "العميد" الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن الاتحاد اتفق مع بيولي، مدرب ميلان السابق، على التعاقد لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يبلغ 18 مليون يورو، خلفًا للأرجنتيني غاياردو.

ولكن الصحفي الرياضي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، قال عبر حسابه على منصة "إكس": "لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ستيفانو بيولي والاتحاد، حتى الآن".

وأضاف: "في الساعات الماضية لم يتم التوقيع على أي توقيع أو خطوة حاسمة إلى الأمام، المفاوضات معقدة إلى حد ما وهناك العديد من النقاط التي يجب تسويتها على المستوين القانوني والمالي".

وأشارت تقارير أخرى إلى أن هناك شكوكا بشأن وصول بيولي لتدريب الاتحاد، بالإضافة لترشيح العديد من الأسماء الجديدة على طاولة الاتحاد.

بيولي صاحب الـ58 عاماً، قد سبق له تدريب فرق ساليرنيتانا، ومودينا، وبارما، وساسولو، وكييفو فيرونا، وباليرمو، وبولونيا، ولاتسيو، وإنتر ميلان، وفيورنتينا، وإي سي ميلان.

ومن المنتظر، إعلان نادي الاتحاد في الأيام المقبلة عن مدربه الجديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفًا للمدرب المقال غاياردو لسوء الأداء والنتائج.