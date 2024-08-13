توصل نادي نيس الفرنسي إلى اتفاق نهائي، مع الأهلي المصري، لضم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، تقريرًا قالت فيه إن إدارة نيس، أبرمت اتفاقًا نهائيًّا، مع نظيرتها في الأهلي المصري، لضم المدافع الشاب عبدالمنعم.

وقالت الشبكة الفرنسية، إن الأهلي وافق على المبلغ النهائي المعروض من نيس، إذ عرض الفريق الفرنسي 4 ملايين يورو "كاش"، بالإضافة إلى مليون يورو مكافأة إضافية، وهو ما لاقى ترحيبًا لدى إدارة الفريق المصري.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن هناك بعض التفاصيل الصغيرة، وجارٍ الانتهاء منها، تمهيدًا للإعلان رسميًّا عن صفقة انتقال محمد عبدالمنعم إلى نيس.

وينتهي عقد عبد المنعم مع الفريق الموسم المقبل، ومن ثم سيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وشارك عبد المنعم مع الأهلي هذا الموسم في إجمالي 44 مباراة في المسابقات جميعها، سجل خلالها هدفين.

ويغيب محمد عبد المنعم عن المباريات الأخيرة للأهلي في مسابقة الدوري؛ وذلك بسبب الإصابة، وفق ما أعلنه مارسيل كولر المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة "المقاولون العرب".