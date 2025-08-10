"شخصية مو طبيعية".. علي البليهي يفجر جدلا بفيديو مثير (شاهد)

فجَّر علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، جدلًا واسعًا بين الجماهير بعدما قام بنشر فيديو مثير على حسابه لأحد اللاعبين الأشبال يتصرف بشكل عنيف مع زملائه في الملعب.

وتراجعت فرص البليهي في المشاركة بالتشكيل الأساسي لفريق الهلال في الموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

ويُعوّل الهلال في تشكيلته مع إنزاغي على قلب الدفاع كاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي.

وأفادت التقارير ، بأن الهلال لن يمانع في بيع البليهي حال وصول عرض مناسب في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعسكر الهلال في ألمانيا استعدادًا لانطلاق مسابقة دوري روشن السعودي في موسمها الجاري.

ويعاني البليهي حاليًّا من إصابة في مفصل القدم، أبعدته عن تدريبات الفريق بمعسكره الخارجي.

ونشر البليهي فيديو للاعب ناشئ وهو يقوم بتدخلات عنيفة ضد زملائه في الملعب، في مشهد لا يعكس نهائيًّا الروح الرياضية المطلوبة، حيث بدا اللاعب عنيفًا ويقوم بدهس أقدام زملائه ويتدخل عليهم بقوة مفرطة.

ولكن البليهي، أثار الجدل بتشجيع ما يفعله الطفل، حيث علق على الفيديو، قائلًا: "شخصية مو طبيعية"، مع وضع إيموجي للقوة والانتصار، وكأنه يدعم مثل هذا السلوك العنيف.

وكان الهلال جدَّد عقد اللاعب لمدة موسمين، حتى 2027، وفقًا لِما ذكرته تقارير إخبارية، لكن الإعلان الرسمي للخطوة لم يتم حتى الآن.

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال منذ انتقاله إليه قادمًا من الفتح موسم 2017ـ 2018.

إذ لعب بقميص الأزرق 234 مباراةً، سجل فيها 21 هدفًا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتوِّج المدافع الدولي مع الفريق بخمسة ألقاب للدوري، واثنين لدوري أبطال آسيا، وثلاثة لكأس السوبر السعودي، ومثلها لكأس الملك.