كم يبلغ ميراث بيليه ومن هم ورثته؟

دعوى قضائية

رفعت ساندرا ماتشادو من مواليد 24 أغسطس 1964 في مدينة غواروجا بساو باولو دعوى قضائية للاعتراف بها ابنة بيليه في عام 1991، حينما كان عمرها 27 عامًا.

وكانت ساندرا نتيجة لعلاقة بين بيليه والخادمة أنيزيا ماتشادو.

وقاتلت لمدة خمس سنوات، ولم يتم الاعتراف بها على أنها الابنة البيولوجية للاعب سانتوس السابق إلا في عام 1996، ورغم الاعتراف بها عن طريق المحكمة وبعد اختبار الحمض النووي الإيجابي، إلا أن بيليه لم يقترب أبدًا من ساندرا.

وتوفيت الابنة، التي لم يعترف بيليه بها، عن عمر يناهز 42 عامًا بسبب سرطان الثدي.

ميراث بيليه المليونير

بالإضافة إلى موهبته في كرة القدم، يتمتع بيليه أيضًا بثروة "كبيرة"، هذا لأنه بالإضافة إلى كونه لاعبا كبيرا، قام بيليه ببطولة العديد من الحملات الإعلانية وظهر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية.

ولا توجد معلومات رسمية حول المبلغ الذي جناه بيليه خلال حياته. ومع ذلك، فمن المقدر أنه يجني ما بين مليون إلى مليوني ريال برازيلي شهريًا.

ووفقًا لمقال في مجلة "فوربس" عام 2014، كانت ثروته في ذلك الوقت 15 مليون دولار.

وتوفي بيليه وهو متزوج من سيدة الأعمال مارشيا أوكي التي ارتبط بها عام 2016.

ووفقًا للمادة 1.845 من القانون المدني البرازيلي، فإن النظام القانوني في ميراث أي متوفى يأتي كالتالي بالترتيب: الأرملة والأبناء ثم الوالدان.