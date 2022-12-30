كم يبلغ ميراث بيليه ومن هم ورثته؟
توفي إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو "الملك" بيليه، بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي للبرازيل، عن عمر يناهز 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.
وقد دخل بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مستشفى يسرائيلتا ألبرت أينشتاين في ساو باولو؛ لإعادة تقييم علاج سرطان القولون الذي وصل إلى حالة حرجة لدرجة عدم استجابته للعلاج، وفقًا للأطباء المعالجين.
وأعلنت ابنة بيليه عبر حسابها على انستغرام وفاة الأسطورة البرازيلي قائلة: " نحبك بلا حدود، ارقد في سلام"، وذلك بعدما قال الأطباء إن الوفاة جاءت بسبب "فشل أعضاء في جسمه بالقيام بوظائفها بسبب تداعيات سرطان القولون".
وقال موقع radiojornal البرازيلي إنه لدى بيليه سبعة أبناء معروفين، هم كيلي (55 عامًا)، إدينو (52 عامًا)، وجنيفر (53 عامًا) من زواجه الأول. البنت الكبرى رافقت الملك أثناء علاجه وهي نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُطلع المعجبين على الحالة الصحية للملك، وذلك بالإضافة إلى التوأم جوشوا وسيليست (24 عامًا) من زواجه الثاني.
وظهرت للعلن ابنته أخصائية العلاج الطبيعي فلافيا كورتز (54 عامًا) التي أنجبها بيليه خارج علاقاته الزوجية. كما أنه أيضًا والد ساندرا ماتشادو، التي تم إضفاء الشرعية عليها من خلال دعوى قضائية.
دعوى قضائية
رفعت ساندرا ماتشادو من مواليد 24 أغسطس 1964 في مدينة غواروجا بساو باولو دعوى قضائية للاعتراف بها ابنة بيليه في عام 1991، حينما كان عمرها 27 عامًا.
وكانت ساندرا نتيجة لعلاقة بين بيليه والخادمة أنيزيا ماتشادو.
وقاتلت لمدة خمس سنوات، ولم يتم الاعتراف بها على أنها الابنة البيولوجية للاعب سانتوس السابق إلا في عام 1996، ورغم الاعتراف بها عن طريق المحكمة وبعد اختبار الحمض النووي الإيجابي، إلا أن بيليه لم يقترب أبدًا من ساندرا.
وتوفيت الابنة، التي لم يعترف بيليه بها، عن عمر يناهز 42 عامًا بسبب سرطان الثدي.
ميراث بيليه المليونير
بالإضافة إلى موهبته في كرة القدم، يتمتع بيليه أيضًا بثروة "كبيرة"، هذا لأنه بالإضافة إلى كونه لاعبا كبيرا، قام بيليه ببطولة العديد من الحملات الإعلانية وظهر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية.
ولا توجد معلومات رسمية حول المبلغ الذي جناه بيليه خلال حياته. ومع ذلك، فمن المقدر أنه يجني ما بين مليون إلى مليوني ريال برازيلي شهريًا.
ووفقًا لمقال في مجلة "فوربس" عام 2014، كانت ثروته في ذلك الوقت 15 مليون دولار.
وتوفي بيليه وهو متزوج من سيدة الأعمال مارشيا أوكي التي ارتبط بها عام 2016.
ووفقًا للمادة 1.845 من القانون المدني البرازيلي، فإن النظام القانوني في ميراث أي متوفى يأتي كالتالي بالترتيب: الأرملة والأبناء ثم الوالدان.