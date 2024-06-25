مدرب جورجيا ينفي التدخلات السياسية في تشكيلة المنتخب خلال أمم أوروبا

نفى الفرنسي ويلي سانيول مدرب جورجيا أي تدخلات سياسية في مهامه في قيادة المنتخب الأول خلال كأس أمم أوروبا 2024، مشيرا إلى أنه الوحيد الذي يختار التشكيلة واللاعبين الأساسيين والبدلاء.

وردَّ سانيول بغضب عندما سئل عما إذا كان وقت مشاركة المهاجم بودو زيفزيفادزه في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 محدودا بسبب انتقاداته لقانون جديد في البلاد، إذ إنه لعب لست دقائق فقط في البطولة حتى الآن.

وأدى الظهور الأول للمنتخب الجورجي في بطولة كبرى إلى خلق حالة من البهجة في البلاد، التي اندلعت فيها احتجاجات ضخمة ضد قانون مثير للجدل يُلزم بعض المنظمات بالتسجيل باعتبارها "عملاء للنفوذ الأجنبي".

وستلعب جورجيا مع البرتغال، المتأهلة بالفعل لدور 16، في مباراتها الأخيرة بالمجموعة، غدا الأربعاء، وسيضمن الفوز مكانا لجورجيا في الدور المقبل.