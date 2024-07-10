60 رياضيًا في القائمة.. نجم سان جيرمان يقود بعثة المغرب في أولمبياد باريس 2024

كشفت اللجنة الأولمبية المغربية قائمة البعثة الرسمية التي ستمثل البلاد في الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024.

وأعلنت اللجنة الأولمبية مشاركة 60 رياضيًا مغربيًا في أولمبياد 2024 في 19 اختصاصًا رياضيًا من بينها كرة القدم وألعاب القوى والملاكمة والجيدو.

ويحمل 42 رياضيًا في الرجال و18 في السيدات آمال الرياضة المغربية لتعزيز رصيد البلاد من الميداليات الأولمبية.

وتعد رياضة ألعاب القوى أكثر الرياضات تمثيلاً للمغرب في ألعاب باريس وذلك بثمانية عدَّائين من بينهم 5 في الرجال و3 في السيدات، حيث يأتي البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي على رأس الرياضيين المغاربة بعدما أهدى المغرب في الألعاب الأخيرة (طوكيو 2020 +1) الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع

وفي كرة القدم سيكون المنتخب الأولمبي المغربي ممثلاً للقارة الأفريقية حيث تم توجيه الدعوة لقائمة من 18 لاعبًا أبرزهم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنتخب أسود الأطلس أشرف حكيمي، فضلاً عن المهاجم سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي المتوج بدوري أبطال آسيا 2023.

كما تراهن المغرب على العدَّاءة فاطمة الزهراء كردادي بطلة سباق الماراثون والتي كانت أول مغربية وعربية تفوز بميدالية برونزية في سباق الماراثون ضمن بطولة العالم الأخيرة في المجر.

وإلى جانب كرة القدم، وألعاب القوى، والملاكمة، يشارك عدد من الرياضيين المغاربة في اختصاصات أخرى، مثل: التجديف، والكرة الطائرة الشاطئية، والدراجات، والغولف، والجيدو، والمصارعة، والسباحة، والفروسية.

يشار إلى المنتخب الأولمبي المغربي سيخوض مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من: الأرجنتين، وأوكرانيا، والعراق.