نجم هولندا مهاجمًا فان دايك: عليك إظهار بعض الشغف
وجه رافاييل فان دير فارت، نجم منتخب هولندا الأسبق، انتقادات حادة تجاه فيرجيل فان دايك قائد الطواحين.
وخسر منتخب هولندا ضد النمسا بنتيجة 2-3 مساء الثلاثاء في آخر جولات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.
وظهر فان دير فارت متأثرًا بخسارة المنتخب الهولندي أثناء تحليله للمباراة بقناة NOS الهولندية، ولكنه وجه هجومًا حادًا ضد فان دايك تحديدًا الذي يواجه انتقادات بسبب اتهام البعض له بالتسبب في الهدف الثالث للنمسا.
وقال نجم هولندا السابق:" كنا نشاهد أداءً مشينًا من اللاعبين يشبه الطريقة التي تحدث بها فان دايك بعد الهزيمة".
وأضاف:" نريد من قائد منتخبنا أن يظهر بعض الشغف في البطولة".
وتأهل منتخب هولندا بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا بعدما ضمن مقعده كأحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في مرحلة المجموعات.
وحصد منتخب هولندا 4 نقاط بعد فوزه على بولندا بنتيجة 2-1 ثم تعادله مع فرنسا بدون أهداف.
وتصدر منتخب النمسا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه منتخب فرنسا برصيد 5 نقاط.