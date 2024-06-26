نجم هولندا مهاجمًا فان دايك: عليك إظهار بعض الشغف

وظهر فان دير فارت متأثرًا بخسارة المنتخب الهولندي أثناء تحليله للمباراة بقناة NOS الهولندية، ولكنه وجه هجومًا حادًا ضد فان دايك تحديدًا الذي يواجه انتقادات بسبب اتهام البعض له بالتسبب في الهدف الثالث للنمسا.

وقال نجم هولندا السابق:" كنا نشاهد أداءً مشينًا من اللاعبين يشبه الطريقة التي تحدث بها فان دايك بعد الهزيمة".

وأضاف:" نريد من قائد منتخبنا أن يظهر بعض الشغف في البطولة".