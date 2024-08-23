أثار عبدالله السعيد لاعب وسط نادي الزمالك المصري، غضب جماهيره، بعد ظهوره بـ"نيولوك" مشابه لما يظهر به إمام عاشور لاعب الأهلي.

وتعيش جماهير نادي الزمالك المصري حالة من الاحتقان الشديد، حيث خاض الفريق الأبيض موسمًا باهتًا محليًّا بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، وودع كأس مصر من دور الستة عشر على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ورغم حالة الاحتقان التي تعيشها جماهير الزمالك، إلا أن عبدالله السعيد لم يبد أي اهتمام بالأمر، وظهر بتسريحة شعر جديدة.

وفاجأ عبدالله السعيد، جماهير الزمالك بعد أن نشر صورة له عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام"، وظهر فيها وهو يقلد قصة شعر إمام عاشور لاعب الأهلي، ما أثار غضب قطاع كبير من جماهير الزمالك.

يذكر أن جماهير الزمالك قد وجهت سهام نقدها خلال الأيام الماضية لمجلس الإدارة، بعد أن أطاح طلائع الجيش بالزمالك من كأس مصر، بفوزه 5-3 بركلات الترجيح.

كما أبدت جماهير الزمالك غضبها من عبدالله السعيد، حيث طالبت بمشاركة اللاعب في بطولة الكأس التي ودع الفريق منافساتها من دور الـ16، وهو جميع اللاعبين الأساسيين، إلا أنهم رفضوا، وأصروا على الحصول على إجازة والتنزه بعيدًا عن القاهرة، وترك الفريق يخوض البطولة الوحيدة المتبقية له باللاعبين الشباب.

ولم يحقق الزمالك سوى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي في شهر مايو الماضي.