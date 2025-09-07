تعامل سيئ أمام المرمى.. السالمي يرعب جمهور النصر بسبب كمارا (فيديو)

وجّه الإعلامي الرياضي عماد السالمي رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير النصر السعودي، بعد إعلان النادي تعاقده مع المهاجم هارون كمارا قادما من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر تفاوض في الأسابيع الماضية لحسم صفقة هجومية جديدة، تلبيةً لطلب مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء السبت: "أنهت إدارة شركة نادي النصر إجراءات توقيع العقد مع اللاعب هارون كمارا، قادما من الشباب".

ويبلغ كمارا 27 عاما، وسبق أن لعب لأندية الاتفاق والشباب والقادسية والاتحاد الذي قضى فيه الجزء الأكبر من مسيرته.

مع الاتحاد، شارك في 101 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة، أما مع الشباب، فقد خاض 35 مباراة أحرز فيها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ومن المتوقع أن يشكّل كمارا بديلا عن القائد كريستيانو رونالدو، مع إمكانية دخوله التشكيلة الأساسية في حال غياب النجم البرتغالي بسبب الراحة أو الإصابة أو الإيقاف.

وقال السالمي في تصريحات تلفزيونية: "من الطبيعي أن تنقسم الآراء حول صفقة النصر الجديدة، لكن حتى المؤيدون يرون أن كمارا ليس هدافا بالفطرة. فهو يجيد الضغط والسرعات والتحولات، لكن أرقامه أمام المرمى عادية".

وأضاف: "فنيا، هارون كمارا خاض عدة تجارب ولم ينجح؛ تعاملُه أمام المرمى ضعيف ويحتاج لتطوير في الألعاب الهوائية. صحيح أنه يتميز بالسرعة والضغط على المدافعين، لكنه لم ينجح مع الاتحاد ولا مع الشباب والاتفاق رغم قلة الضغط الجماهيري هناك. هذا درس له وعليه الاستفادة الآن والعمل على إثبات نفسه مع النصر".

واختتم: "كمارا يضيّع العديد من الفرص ولا يسجل من أنصافها، لكنه قد يكون مفيدا لتشكيلة جيسوس في المباريات التي يتقدّم فيها الفريق بالنتيجة، مع الإبقاء على رونالدو أساسيا متى كان جاهزًا؛ لأنه اسم كبير يجب أن يلعب دائما".