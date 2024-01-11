فيديو يظهر السرعة المذهلة لدياز في هدف ريال مدريد الخامس (شاهد)
تداول مغردون مقطع فيديو أظهر السرعة المذهلة التي يتمتع بها براهيم دياز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال تسجيله الهدف الخامس ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وسجل المدافع ستيفان سافيتش هدفا بالخطأ في مرماه، ثم أضاف براهيم دياز هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني؛ ليحقق ريال مدريد الفوز 5-3 على غريمه أتليتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في الرياض أمس الأربعاء.
وانتهى وقت المباراة الأصلي في المباراة التي أقيمت في ملعب الأول بارك بالتعادل 3/3.
سرعة دياز
وبعد تقدّم ريال مدريد بالهدف الرابع في الوقت الإضافي، طلب دييغو سيميوني من حارسه يان أوبلاك التقدم خلال تنفيذ رمية تماس بالقرب من مرمى ريال مدريد.
لكن دفاع ريال مدريد شتت الكرة بعيدا عن منقطة الجزاء وبالقرب من يان أوبلاك، الذي تفاجأ بانطلاقة براهيم دياز؛ إذ لحق به وانطلق بالكرة وسددها في المرمى الخالي تماما.
وتم تداول مقطع الفيديو الذي أظهر القدرة الكبيرة التي يتمتع بها دياز على نطاق واسع، والتي كانت سببا في إنهاء المباراة تماما لصالح ريال مدريد.
وسيواجه ريال الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام اليوم الخميس، في النهائي الذي يقام في الرياض يوم الأحد المقبل.