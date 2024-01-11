فيديو يظهر السرعة المذهلة لدياز في هدف ريال مدريد الخامس (شاهد)

تداول مغردون مقطع فيديو أظهر السرعة المذهلة التي يتمتع بها براهيم دياز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال تسجيله الهدف الخامس ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل المدافع ستيفان سافيتش هدفا بالخطأ في مرماه، ثم أضاف براهيم دياز هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني؛ ليحقق ريال مدريد الفوز 5-3 على غريمه أتليتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في الرياض أمس الأربعاء.

وانتهى وقت المباراة الأصلي في المباراة التي أقيمت في ملعب الأول بارك بالتعادل 3/3.