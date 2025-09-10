يريد إعادته إلى إنجلترا.. مانشستر يونايتد يحلم بنجم الهلال السعودي

أثارت تقارير صحفية خوف وقلق جمهور نادي الهلال السعودي؛ إذ ربطت اسم أحد لاعبي "الزعيم" بإمكانية الرحيل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب التقرير، فإن مانشستر يونايتد يستهدف اقتحام سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن تكون أول صفقة يقوم بها إعادة البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، للبريميرليغ.

ووفقا لمنصة "Team Talk"، فإن إدارة "الشياطين الحمر" تضع نيفيز على رأس قائمة أولوياتها لتدعيم خط الوسط، في ظل حاجتها لعنصر يتمتع بالخبرة والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفارق هجوميا ودفاعيا.

اللاعب البرتغالي يعرف أجواء الدوري الإنجليزي جيدًا بعد تجربته الناجحة مع وولفرهامبتون، وهو ما يمنحه أفضلية التكيف سريعًا والظهور بمردود قوي منذ البداية.

وشدد التقارير على أن يونايتد يراقب أيضاً الثنائي آدم وارتون وكارلوس باليبا، لكن نيفيز يبدو خياراً أقل تكلفة من الناحية المادية مقارنة بالأسماء الأخرى.

وتتمتع إدارة "الشياطين الحمر" بالقدرة المالية على إتمام الصفقة، وترى أن التعاقد مع لاعب بقدرات نيفيز قد يُحدث فارقاً في وسط الميدان خلال النصف الثاني من الموسم، ويساعد الفريق في سباق العودة إلى دوري أبطال أوروبا عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

كما يعوّل النادي على العلاقة المميزة التي تجمع نيفيز بزملائه في المنتخب البرتغالي، وعلى رأسهم برونو فرنانديز وديوغو دالوت، من أجل إقناعه بالعودة إلى البريمييرليغ.

وخلال مسيرته السابقة مع وولفرهامبتون، كان نيفيز أحد الأعمدة الأساسية للفريق، حيث خاض 253 مباراة في مختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 30 هدفا، كما قدَّم 13 تمريرة حاسمة.

ومنذ انضمامه إلى الهلال، أثبت روبن نيفيز حضوره كأحد أهم لاعبي خط الوسط في الفريق، حيث شارك في 92 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 24 تمريرة حاسمة.