مع اقتراب موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية للاعبين وقرب انطلاق الدوريات الكبرى في أوروبا وآسيا، وبالأخص الدوري السعودي، تتنافس الأندية فيما بينها لتأمين وافدين جدد لتشكيلاتهم الرئيسة من أجل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد 2024/2025.

واستعرض موقع "givemesport" أغلى الانتقالات الصيفية التي أُنجزت حول العالم، حتى الآن، بعد بداية حذرة من قبل الأندية الكبيرة التي أنفقت بكثافة في 2023، وبدأت بالعودة تدريجياً إلى واجهة سوق الانتقالات.

ماكس كيلمان

في المركز التاسع جاء ماكس كيلمان الذي انتقل من وولفرهامبتون إلى وست هام في صفقة قيمتها 40 مليون يورو، حيث وقع المدافع البالغ من العمر 27 عاماً عقداً لمدة 7 سنوات، بعد 6 مواسم من اللعب لولفرهامبتون شارك خلالها في 151 مباراة بالمسابقات كلها.

إندريك

وحل النجم البرازيلي إندريك في المركز الثامن الذي انتقل من فريق بالميراس إلى ريال مدريد في صفقة قيمتها 40 مليون يورو.

وأعلن النادي البرازيلي في بيان رسمي التوصل لاتفاق مع ريال مدريد يقضي بانتقال اللاعب إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" بعدما أتم عامه الثامن عشر.

وظهر اللاعب بالفعل مع الفريق الملكي في مبارياته الودية الأخيرة التي خاضها بمعسكره في أمريكا، وقدم مستويات جيدة.

جواو بالينيا

في المركز السابع جاءت صفقة انتقال جواو بالينيا من وست هام إلى بايرن ميونخ مقابل 43 مليون يورو، بعد تألقه مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة يورو 2024، التي خرج رفقاء كريستيانو رونالدو من دورها ربع النهائي أمام فرنسا.

دوغلاس لويز

حلت صفقة دوغلاس لويز في المركز السادس عندما انتقل من أستون فيلا إلى يوفنتوس بقيمة 43.4 مليون يورو، حيث أعلن فريق "السيدة العجوز" أن دوغلاس لويز (26 عاما) انضم للنادي الإيطالي بشكل نهائي بعدما قضى خمسة مواسم في أستون فيلا.

مايكل أوليس

في المركز الخامس جاءت صفقة انتقال مايكل أوليس من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ بقيمة 44.7 مليون يورو، بعد أن أحرز 10 أهداف، وصنع 6 في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

أمادو أونانا

احتل اللاعب أمادو أونانا المركز الرابع في قائمة أغلى صفقات الانتقالات الصيفية، عندما وقع لصالح أستون فيلا قادما من إيفرتون مقابل 50.1 مليون يورو، وكان لاعب الوسط البلجيكي أونانا قد انضم لصفوف إيفرتون فى صيف عام 2022 قادما من نادي ليل الفرنسي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون يورو.

جواو نيفيز

في المركز الثالث حل اللاعب جواو نيفيز في صفقة انتقال من بنفيكا إلى باريس سان جيرمان بقيمة 51.5 مليون يورو لمدة 5 سنوات حتى عام 2029.

موسى ديابي

نادي الاتحاد السعودي حل في مركز متقدم في قائمة أغلى الصفقات الصيفية لهذا العام، عندما نجح في التعاقد مع النجم موسى ديابي قادما من أستون فيلا في صفقة بقيمة 51.6 مليون يورو.

وكان ديابي خطف الأضواء مع أستون فيلا الموسم الماضي وخاض 54 مباراة في كل المسابقات وأحرز عشرة أهداف، وصنع تسعة، وشارك في كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لعب قبلها لمدة أربع سنوات في بايرن ليفركوزن الألماني.

ليني يورو

في الصدارة جاء ليني يورو، الذي انتقل من ليل الفرنسي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال قيمتها 52.1 مليون يورو قبل أن يتعرض لإصابة قوية في قدمه بمباراة ودية مع مانشستر يونايتد أمام آرسنال، حيث خضع يورو البالغ من العمر 18 عامًا لعملية جراحية ناجحة ستبعده عن الفريق فترة طويلة.