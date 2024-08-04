عادل وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، رقمًا قياسيًا سجله المغربي وليد أزارو سابقًا مع الفريق الأحمر، بعد نجاح المهاجم الفلسطيني في تسجيل هاتريك بشباك المقاولون العب، مساء يوم الأحد.

وسجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ثلاثة أهداف في مرمى المقاولون العرب اليوم الأحد، ليضع الأهلي على بعد نقطة من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه.

بهذا الهاتريك أصبح وسام أبو علي أكثر لاعب محترف في تاريخ الأهلي يسجل أهدافًا في موسم واحد من الدوري المصري بعد أن وصل إلى 18 هدفًا، بالتساوي مع المغربي وليد أزارو.

ويعد موسم 2017-2018، هو الأول لوليد أزارو مع الأهلي والأفضل من حيث إحراز الأهداف، إذ لعب 30 لقاء، وسجل 18 هدفًا، وصنع 4 أهداف.

ولكن وسام أبو علي وصل إلى 18 هدفًا في 18 مباراة فقط مع الفريق الأحمر.

وفاز الأهلي 4-صفر على ضيفه المقاولون العرب مساء الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ23 للمسابقة.

وحقق الأهلي الانتصار الـ19 على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي في المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة، ويتصدر بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-1 على زد إف. سي في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه.