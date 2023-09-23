ترتيب هدافي الدوري السعودي
واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2023-2024، بعد نهاية الجولة السابعة من البطولة.
واختتمت منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية بين النصر والأهلي، حسمها "العالمي" لصالحه برباعية.
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين والبرازيلي تاليسكا ثنائية أخرى من الأهداف، ليقودا النصر للتغلب على الأهلي 4-3، بعدما صمد ببسالة في الدقائق الأخيرة من القمة المثيرة للجولة السابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
وحملت أهداف الأهلي توقيع فرانك كيسي والجزائري رياض محرز من ركلة جزاء في الشوط الثاني والبديل فراس البريكان.
وانفرد رونالدو بعد هدفيه في شباك الأهلي بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 9 أهداف.
ويأتي موسى ديمبلي مهاجم الاتفاق في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، متساويًا مع مالكوم وسالم الدوسري نجمي الهلال، وساديو ماني نجم النصر.
فيما حل عبدالرزاق حمدالله سادسًا برصيد 5 أهداف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي: