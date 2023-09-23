ترتيب هدافي الدوري السعودي

واختتمت منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية بين النصر والأهلي، حسمها "العالمي" لصالحه برباعية.

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين والبرازيلي تاليسكا ثنائية أخرى من الأهداف، ليقودا النصر للتغلب على الأهلي 4-3، بعدما صمد ببسالة في الدقائق الأخيرة من القمة المثيرة للجولة السابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وحملت أهداف الأهلي توقيع فرانك كيسي والجزائري رياض محرز من ركلة جزاء في الشوط الثاني والبديل فراس البريكان.