استفزاز.. 3 أسباب لـ "انفجار" محمد صلاح بعد بيان مقتل "بيليه فلسطين"

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تفاعل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، برسالة غاضبة رداً على تغريدة نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء السبت، لنعي اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد الذي فقد حياته إثر القصف الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً، خلال الأيام الماضية، نعى خلاله وفاة سليمان العبيد الملقب بـ" بيليه فلسطين" بعد أن لقى مصرعه وهو ينتظر الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وانفجر محمد صلاح برد غاضب على تغريدة "يويفا" مطالباً عبر حسابه على منصة "إكس" بالكشف عن أسباب وفاة اللاعب الفلسطيني.

وأعاد صلاح نشر تغريدة الاتحاد الأوروبي عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً:" هل يمكن إخبارنا كيف مات، وأين، ولماذا؟".

انفجار صلاح جاء لعدة أسباب يستعرضها موقع"إرم نيوز" في السطور التالية:

البيان مستفز

نعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدولي الفلسطيني سليمان العبيد بشكل مستفز، حيث لم يشر إلى الجهة القاتلة، وكأنه توفي بشكل طبيعي.

طريقة صياغة البيان مستفزة، وأغضبت محمد صلاح الذي طالب الاتحاد الأوروبي بشرح كيف، ولماذا، وأين، قُتل النجم الفلسطيني.

الضغوط على محمد صلاح

يتعرض النجم المصري محمد صلاح لضغوط كثيرة من الجماهير العربية عموماً، والمصرية خصوصاً، لإعلان موقفه وتضامنه مع الفلسطينيين، خاصة ما يقع في غزة.

لكن النجم المصري كان دائماً يحاول أن يكون معتدلاً، وأمام الضغوط، وتفاقم الوضع لغاية التجويع، انفجر محمد صلاح .

وضع محرج بعد موقف نجوم عالميين

تعرض النجم المصري محمد صلاح لموقف محرج نتيجة خروج نجوم في كرة القدم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم: الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والفرنسي إيريك كانتونا، وقبلهم السينغالي نيكولاس جاكسون ( تشيلسي)، والفرنسي إبراهيما كوناتي ( ليفربول )، والفرنسي كريم بنزيما، وحتى الإنجليزي ديفيد بيكهام .

صمت محمد صلاح السابق الذي احتفت به إسرائيل، سابقاً، دفع النجم للانفجار، واتخاذ موقف قوي، والتعبير عن موقفه اتجاه الشعب الفلسطيني .