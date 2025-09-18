تعهد بحلها.. جيسوس يكشف "أكبر مشكلة" للاعب السعودي

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن أبرز مشكلة تواجه اللاعب السعودي، متعهدًا بحلها خلال الفترة المقبلة.

وكان جيسوس استهل مشواره مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2 بفوز عريض على منافسه استقلول دوشنبه الطاجكستاني بنتيجة "5-0".

وقال جيسوس في تصريحاته عقب المباراة: "مباراة مهمة ليست لفوزنا 5-0 لكنها جميلة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الهدف من هذه البطولة هو إيجاد حلول بديلة، مضيفاً: "مباراة أعطتني فكره جميلة عن الكثير من اللاعبين، لكن مشكلة اللاعب السعودي هي عدم التركيز في بعض الأوقات ولكني سأعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة".

وعن إصابة سعد الناصر، أشار جيسوس: "لا نعلم عن إصابته ومدى قوتها لكنه سيجري فحصًا طبيًّا لنتأكد من ذلك، ونتمنى أن تكون إصابته خفيفة، لاعب يعجبني وتعاقدنا معه لأنه لاعب يصنع الفارق".

وتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الزوراء العراقي الذي فاز على غوا الهندي 2-0.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة يوم الـ1 من أكتوبر المقبل، حيث يلتقي النصر مع الزوراء.