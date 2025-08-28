بعد غضب النصر والاتحاد.. حذف البند المثير للجدل من موقع رابطة الدوري السعودي

تسبب اللائحة التنظيمية الجديدة لبطولة دوري روشن للمحترفين والتي صدرت قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026، في غضب كبير بين صفوف ناديي النصر والاتحاد.

‫وكشفت تقارير أن اللائحة التنظيمية الجديدة في دوري روشن أكدت أنه في حال شارك أي لاعب في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي وانتقل بعد ذلك لنادٍ سعودي آخر لن يشارك في الدوري إلّا في الفترة الشتوية.

‫وبذلك حال خاض سعد الناصر، لاعب فريق التعاون، الجولة الأولى مع فريقه وانتقل لنادي النصر، الذي يفاوضه حاليا، لن يشارك مع الفريق في الصيف بل سيشارك بداية من يناير المقبل، حسب اللائحة الجديدة.

وقال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، إن هناك امتعاضا كبيرا من النصر والاتحاد بعد اللائحة التنظيمية الصادرة من الرابطة، خاصة أن الموضوع مربك لكل الأندية، الذين يتفاوضون حاليا مع لاعبين آخرين تمهيدا لضمهم مع بقاء أيام قليلة على غلق باب القيد.

فيما قال أحمد الشيخي، المستشار القانوني: "اللائحة التنظيمية وصلت إلى الأندية.. وبعض اللاعبين ضمن خطط مدربيهم للمشاركة بالجولة الأولى، وهم في مراحل متقدمة من المفاوضات مع أندية أخرى.. ولن يستطيعوا المشاركة مع النادي الجديد بعد اللائحة الجديدة، وكنت أتمنى أن يكون هناك تنسيق بين الأندية والرابطة بشأن هذه النقطة لأنه بند مربك وأنا شخصيا متفاجئ من القرار، وفي كل الأندية أبدوا استغرابهم وعدم علمهم بهذه المادة".

من جانبه، قال القانوني أحمد الأمير، عبر حسابه على منصة "إكس" بعنوان "خاص وعاجل"، إن تم حذف اللائحة الجديدة من موقع رابطة الدوري السعودي.

وأضاف: "تحركات حثيثة لتدارك ما حصل، وتعليق العمل بالمادة المذكورة حتى إشعار آخر".

وتابع: "يُحسب للرابطة مرونتها وتصحيحها الفوري للخطأ، ويُحسب لبرنامج نادينا السبق والعمل الإعلامي الحقيقي والهادف والإيجابي".

ويفتتح اليوم الخميس دوري روشن السعودي في موسمه الجديد 2025-2026.

ويلتقي ضمك مع ضيفه الحزم في المباراة الافتتاحية، فيما يواجه الاتفاق ضيفه الخلود.

ويواجه الأهلي، بطل كأس السوبر السعودي، على ملعبه الإنماء بجدة ضيفه نيوم، الذي يخوض أول مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين.