تعليق صادم من أسطورة الزمالك على أزمة زيزو

أدلى جمال عبد الحميد، أسطورة نادي الزمالك السابق، بتصريحات مثيرة للجدل حول أزمة هتافات جماهير النادي الأبيض ضد أحمد سيد "زيزو"، لاعب الأهلي، خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري المصري الممتاز.

وكانت جماهير الزمالك هاجمت زيزو وعائلته عقب اللقاء؛ ما دفع رابطة الأندية لتوقيع عقوبة مالية على النادي قدرها 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي الموجه للاعب الفريق المنافس، والحكم، وأحداث المباراة.

وقال جمال عبد الحميد، في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى من زيزو ألا يواصل معاداة الجمهور، فهو يعمل حاليا في مؤسسة هي من تدافع عنه، وهو لاعب سبق أن كذب على ناديه. نحن كلاعبين تعرضنا من قبل للسباب، ومع مرور الوقت ينسى الجمهور الأمر، ولا نريد تضخيم المواقف أو زيادة العداء، وأتمنى له التوفيق في حياته".

وأضاف: "زيزو هو من بدأ بمعاداة جمهور الزمالك، وليس العكس، والجماهير ترد على ما تعتبره كذبا وعدم صدق منه. أنا ضد توجيه السباب له بالطبع، لكنه لم يعد يعني شيئا لنا كأبناء الزمالك. زوجة الكابتن زيزو زملكاوية، والجمهور يقول لها: (بنحبك يا هدى)، وهي بنفسها صرحت أنها لا تستطيع أن تكون أهلاوية، فما الخطأ الذي ارتكبته الجماهير هنا؟ أنا ضد التجاوزات، ولا يجب تضخيم الموضوع".

ورد عليه هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، قائلا: "هذا الكلام لا يليق يا كابتن، ولا يصح ذكر أسماء زوجات اللاعبين في المدرجات".

وعن العقوبات التي فرضتها لجنة المسابقات، قال عبد الحميد: "هناك كيل بمكيالين في معاقبة جمهور الزمالك من قِبل رابطة الأندية. مراقب لقاء الأهلي ومودرن سبورت تجاهل هتافات جماهير الأهلي ضد حسام حسن، فهل هو لم يسمع تلك الهتافات؟ ولماذا لم يذكرها في تقريره؟"

وشدد: "الجماهير كانت تغني لناديها في السابق، لكنها الآن تكتفي بالهتاف ضد الأندية الأخرى. يجب فرض العقوبات على الجماهير نفسها، لا على الأندية، مع تعديل اللائحة وإعادة توقيع الأندية عليها".

يذكر أن أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد "زيزو"، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد ما وصفه بـ"هتافات مسيئة وتحريض" تعرض له اللاعب وزوجته.

وكان زيزو انتقل إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري بعد ست سنوات في الزمالك، أصبح خلالها أحد أبرز نجوم النادي، وهو ما أثار غضبا واسعا بين جماهير القلعة البيضاء.