جوزيف مارتينيز نجم إنتر ميامي يسجل هدفا من مقصية رائعة (فيديو)
سجل الفنزويلي جوزيف مارتينيز، نجم إنتر ميامي الأمريكي، هدفا بطريقة رائعة خلال مباراة فريقه ضد كولومبوس كرو، في المواجهة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم الأربعاء، في الدوري الأمريكي.
وكان إنتر ميامي متأخرا في النتيجة (1-2) حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة قبل أن يحرز جوزيف مارتينيز هدف التعادل القاتل.
وجاء هدف المهاجم الفنزويلي عندما استقبل عرضية متقنة من زميله داخل منطقة الجزاء، ليوجهها إلى الشباك بضربة مقصية مذهلة بيمناه، ويسجل التعادل لفريقه الأمريكي.
وكان جوزيف مارتينيز قد انتقل إلى إنتر ميامي، قادما من نادي أتلانتا يونايتد في يناير 2023، حيث يعد أحد أبرز نجوم البطولة.
وتواجد مارتينيز في تشكيل الموسم بالدوري الأمريكي خلال أول 3 سنوات في البطولة، ونال جائزة "لاندون دونوفان" في 2018 و2019، إضافة إلى تحقيقه كأس أمريكا في 2019.
يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل (2-2)، حيث ينتظر إنتر مياني انضمام نجمه الجديد، ليونيل ميسي، الذي أعلن النادي الأمريكي التعاقد معه في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بعد سلسلة من المفاوضات والتكهنات بشأن إمكانية عودته لبرشلونة أو التوقيع مع الهلال السعودي.
وعقب مرور 20 جولة من المسابقة يحتل إنتر ميامي المركز الأخير الـ15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الأمريكي برصيد 17 نقطة.