جوزيف مارتينيز نجم إنتر ميامي يسجل هدفا من مقصية رائعة (فيديو)

سجل الفنزويلي جوزيف مارتينيز، نجم إنتر ميامي الأمريكي، هدفا بطريقة رائعة خلال مباراة فريقه ضد كولومبوس كرو، في المواجهة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم الأربعاء، في الدوري الأمريكي.

وكان إنتر ميامي متأخرا في النتيجة (1-2) حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة قبل أن يحرز جوزيف مارتينيز هدف التعادل القاتل.

وجاء هدف المهاجم الفنزويلي عندما استقبل عرضية متقنة من زميله داخل منطقة الجزاء، ليوجهها إلى الشباك بضربة مقصية مذهلة بيمناه، ويسجل التعادل لفريقه الأمريكي.