NBA.. ممفيس يهزم بورتلاند في دوري السلة الأمريكي

أحرز ديزموند 30 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه ممفيس غريزليز للفوز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 112-100 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف جارين جاكسون 27 نقطة وسيطر على سبع كرات مرتدة ليحقق ممفيس أول انتصار في الموسم الحالي ويوقف مسيرة هزائمه، التي استمرت لست مباريات متتالية منذ بداية الموسم.

وكانت الهزيمة في ست مباريات متتالية في بداية الموسم الحالي أسوأ بداية موسم لغريزليز منذ موسم 2002-2003 الذي خسر خلاله أول 13 مباراة على التوالي.

وحقق ممفيس الفوز بعد تعويض تأخره بفارق 12 نقطة في الربع الأخير من المباراة.