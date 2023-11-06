NBA.. ممفيس يهزم بورتلاند في دوري السلة الأمريكي
أحرز ديزموند 30 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه ممفيس غريزليز للفوز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 112-100 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف جارين جاكسون 27 نقطة وسيطر على سبع كرات مرتدة ليحقق ممفيس أول انتصار في الموسم الحالي ويوقف مسيرة هزائمه، التي استمرت لست مباريات متتالية منذ بداية الموسم.
وكانت الهزيمة في ست مباريات متتالية في بداية الموسم الحالي أسوأ بداية موسم لغريزليز منذ موسم 2002-2003 الذي خسر خلاله أول 13 مباراة على التوالي.
وحقق ممفيس الفوز بعد تعويض تأخره بفارق 12 نقطة في الربع الأخير من المباراة.
وبفضل 30 نقطة من لاعبه سكوتي بارنز فاز تورونتو رابتورز خارج ملعبه على سان أنطونيو سبيرز 123-116 في الوقت الإضافي.
وجاء فوز تورونتو بعد سيطرته على المباراة في الربع الأخير وفي الوقت الإضافي، بينما تألق بارنز في النصف الثاني من المباراة بإحراز 25 نقطة.
وسيطر بارنز أيضًا على 11 كرة مرتدة.
وكان كيلدون جونسون أفضل مسجلي سان أنطونيو برصيد 26 نقطة، بينما أضاف زميله زاك كولينز 21 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة لكنها لم تكن كافية لمنع الهزيمة.
وفي بقية المباريات فاز فينكس صنز خارج ملعبه على ديترويت بيستونز 120-106 وفاز كليفلاند كافاليرز على ضيفه غولدن ستيت وريورز 115-104.
وفاز دالاس مافريكس على مضيفه تشارلوت هورنتس 124-118.