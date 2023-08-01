مانشستر سيتي يستهدف إتمام صفقة ضم غفارديول قبل مواجهة آرسنال

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي مانشستر سيتي لإنهاء إجراءات صفقة ضم المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول من لايبزيغ الألماني مع نهاية هذا الأسبوع.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" الرياضية، والمختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "صفقة انتقال غفارديول من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي قد تتم نهاية هذا الأسبوع".

ولم ينجح سيتي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع لايبزيغ بشأن الرسوم المالية للصفقة؛ بسبب اختلافهما حول قيمتها.