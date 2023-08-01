مانشستر سيتي يستهدف إتمام صفقة ضم غفارديول قبل مواجهة آرسنال
كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي مانشستر سيتي لإنهاء إجراءات صفقة ضم المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول من لايبزيغ الألماني مع نهاية هذا الأسبوع.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" الرياضية، والمختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "صفقة انتقال غفارديول من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي قد تتم نهاية هذا الأسبوع".
ولم ينجح سيتي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع لايبزيغ بشأن الرسوم المالية للصفقة؛ بسبب اختلافهما حول قيمتها.
فيما قالت صحيفة "ديلي ميل" إن مانشستر سيتي يسعى إلى حسم صفقة غفارديول قبل مباراته المرتقبة ضد وصيف الدوري الإنجليزي، آرسنال.
ويستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة الفريقين في كأس الدرع الخيرية، يوم الأحد المقبل.
وأوضحت أن هناك انفراجة في محادثات الناديين بشأن الصفقة، حيث كانت الأمور إيجابية اليوم.
وأفادت بأن المفاوضات اتخذت خطوة مهمة إلى الأمام على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون الرسوم المالية لصفقة انتقال اللاعب إلى بطل الدوري الإنجليزي أقل من تقييم ناديه الألماني المُقدرة بـ86 مليون جنيه إسترليني.
ويمتد تعاقد غفارديول مع لايبزيغ حتى صيف عام 2027.
وخاض غفارديول مع فريقه 87 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.
ويملك غفارديول، صاحب الـ21 عاما، 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالها هدفين.
وخلال الصيف الجاري، ضم مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.