النصر ينقضّ على نجم الاتحاد السعودي

يستهدف نادي النصر السعودي تعزيز خط وسطه خلال الميركاتو الصيفي الحالي عبر التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي، لاعب الاتحاد، في ظل تقارير تؤكد عدم ممانعة إدارة "العميد" في رحيله.

وكان النصر خسر كأس السوبر السعودي مطلع الموسم أمام الأهلي بركلات الترجيح، ويسعى لتعويض ذلك بصفقات نوعية، بعدما ضم أسماء بارزة مثل كينغسلي كومان، إينيغو مارتينيز، وجواو فيليكس.

أخبار ذات علاقة 4 خطايا حرمت النصر السعودي من دوري 2025

أخبار ذات علاقة مطالبات صادمة برحيل بنزيما وكانتي عن الاتحاد السعودي (فيديو)

ووفقا للتقارير، نشبت خلافات بين إدارة الاتحاد ووكيل أعمال كانتي بسبب تأخر مفاوضات تجديد عقده، حيث يرى الوكيل أن النادي يدفع اللاعب نحو الرحيل، وبدأ بالفعل في دراسة عروض من أندية بالدوري الفرنسي.

صحيفة اليوم أشارت إلى أن النصر يدرس بجدية ضم كانتي هذا الصيف، تلبية لرغبة المدير الفني جورجي جيسوس في حسم ملف لاعب الوسط بأسرع وقت ممكن.

وكان الدولي الفرنسي شارك في 31 مباراة بالدوري السعودي الموسم الماضي، ساهم خلالها في 7 أهداف، حيث سجل 4 وصنع 3 أخرى.