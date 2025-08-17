أول تعليق من خوان ألفينا بعد ظهوره المثير مع الزمالك (صور)

علّق البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك على مشاركته الأولى مع الفريق الأبيض في الدوري المصري، فقد نشر عبر حسابه الرسمي في إنستغرام كلمات عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بهذه اللحظة المهمة في مسيرته.

وشارك ألفينا لأول مرة مع الزمالك في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بعدما دخل بديلًا في الدقيقة 59 على حساب الفلسطيني عدي الدباغ، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي على استاد القاهرة الدولي.

وقال ألفينا عبر إنستغرام: أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من الظهور لأول مرة مرتديًا هذا القميص الرائع.. أشكر الله على هذه اللحظة في حياتي.. لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل من أجل مستقبل مليء بالإنجازات.

وتألق البرازيلي في الدقائق التي شارك بها، فقد نجح في لفت الأنظار بلمساته الفنية، وأطلق تسديدتين إحداهما خطيرة باتجاه المرمى، كما قام بثلاث مراوغات ناجحة من أصل أربع محاولات، ليظهر بمستوى واعد يبشّر الجماهير بما يمكن أن يقدمه في قادم المباريات.

ويمثل ألفينا إحدى الصفقات الجديدة التي أبرمها الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، بعد انضمامه من نادي أوليكساندريا الأوكراني، وسط تطلعات كبيرة لأن يكون إضافة قوية لخط الهجوم في الموسم الحالي.