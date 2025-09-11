"لن أخوض حروباً غير شريفة".. حسام غالي يفجر جدلا حول رئاسة الأهلي المصري (فيديو)

فجر حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري جدلاً واسعاً، بعد أن كسر حاجز الصمت بشأن حلمه برئاسة القلعة الحمراء.

وقال غالي عبر إحدى منصات البودكاست، إنه يملك الرغبة في رئاسة النادي الأهلي يوماً. موضحاً أنه يستطيع تحقيق أحلام البعض الذين يتوسمون فيه قيادة القلعة الحمراء لأنه يعلم جيدًا قدر النادي وطموحاته ومبادئه ويستطيع تطبيقها.

وأضاف:" في الوقت الحالي لا أستطيع الإمساك بسيف ودرع وخوض هذه المعركة، فطوال مسيرتي أمسكت السيف والدرع حين كنت لاعباً وحاربت الإعلام بجانب مدربين لم يعتمدوا علي ولم يثقوا في قدراتي".

وتابع:" حتى بعد الاعتزال لم أحصل على استراحة محارب، واتجهت للعمل الإداري مباشرة ولكن بعد أن اقتربت من الإدارة وتابعت المشهد عن قرب وعلمت بمدى سوء الأمر وضخامته وتكالب الأشخاص على المناصب والتصارع عليها لا أعتقد أنني أستطيع خوض المعركة في الوقت الحالي".

وواصل:" دائمًا هناك خناجر في ظهري لمجرد أن البعض يراني أنني قد أستطيع رئاسة الأهلي مستقبلًا، أنا أستطيع الحرب بقوة ولكن ستَظهر أمور سيئة للغاية وأنا لا أخوض حروبًا غير شريفة وأحارب بمجهودي وتعبي وجهًا لوجه وليس بالطعن في الظهر".

وأكد غالي أنه لو أصبح رئيسًا للأهلي يومًا، سيختار أشخاصًا حوله ذوي شخصية، ولديهم إنكار ذات وطموح كبير ويعشقون العمل الجماعي.

وأتم قائلًا:" لن أختار أشخاصًا متسلقين، يجب أن يكونوا أصحاب شخصية قوية وفي النهاية العمل محسوب علينا جميعًا".

وجاءت تصريحات غالي وسط أنباء حول استبعاد محمود الخطيب رئيس النادي له من القائمة لخوض الانتخابات القادمة.