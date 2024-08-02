اتخذ الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ارتبط اسمه بالدوري السعودي، قراره بشأن مستقبله بالفترة المقبلة.

وكان الأرجنتيني جوليان ألفاريز قد تلقى عدة استفسارات من أندية سعودية، كما ارتبط اسم اللاعب بنادي الاتحاد أيضاً.

ووفقاً لما نشرته شبكة (TyC Sports)، فإن ألفاريز يقترب من مغادرة فريقه والانضمام إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال التقرير ذاته إن اللاعب الأرجنتيني يعد أولوية سيميوني مدرب أتلتيكو، وإذا لم يتغير شيء، فسيكون مصير جوليان في العاصمة الإسبانية.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن لاعب مانشستر سيتي (24 عاما) قد دخل دائرة اهتمام كل من تشيلسي وأتلتيكو مدريد والدوري السعودي للمحترفين.

وكانت لدى اللاعب محادثات جارية بين جوليان ألفاريز وبيب غوارديولا، لمناقشة مستقبله، في ظل إحباط اللاعب بشأن قلة وقت اللعب في دوري أبطال أوروبا.