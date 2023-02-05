عصام الحضري يرحل عن تدريب "الأولمبي المصري" وينتقل إلى منتخب سوريا

وقال مصدر في الاتحاد المصري لـ(إرم نيوز) إنه سيتم تعيين مدرب حراس مرمى جديد في غضون الأيام القادمة مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وأوضح أن المنتخب بدأ المفاضلة بين عدة أسماء على رأسها أحمد ناجي وفكري صالح لتولي المهمة.