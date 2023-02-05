عصام الحضري يرحل عن تدريب "الأولمبي المصري" وينتقل إلى منتخب سوريا
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الأحد، تعيين عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق في منصب مدرب حراس مرمى المنتخب السوري.
وجاء تعيين الحضري كمدرب مساعد للأرجنتيني هيكتور كولر المدير الفني الجديد لمنتخب سوريا.
وأعلن الاتحاد السوري تشكيل الجهاز المعاون لكوبر ويضم محمود فايز مدربا عاما، وخوسيه فانتاجوزي محلل أداء ومدربا مساعدا وأنتونيو سيرجيلو معدا بدنيا إلى جانب الحضري كمدرب للحراس.
ورحل الحضري بشكل رسمي عن منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي المصري.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي زامبيا في المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تقام في المغرب.
وقال مصدر في الاتحاد المصري لـ(إرم نيوز) إنه سيتم تعيين مدرب حراس مرمى جديد في غضون الأيام القادمة مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.
وأوضح أن المنتخب بدأ المفاضلة بين عدة أسماء على رأسها أحمد ناجي وفكري صالح لتولي المهمة.