مواجهة تاريخية لميسي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، مواجهة ودية تاريخية أمام نيو أولد بويز الأرجنتيني.

وتحظى مباراة ميسي ضد أولد بويز الأرجنتيني باهتمام كبير جدًّا حيث يخوض بطل العالم للمرة الأولى مباراة ضد نادي طفولته في مسقط رأسه.

وتقام المباراة في الثالثة والنصف من فجر غدٍ الجمعه بتوقيت السعودية، وسوف تذاع عبر تطبيق آبل تي في ـ حتى الآن ـ.

وتقام اليوم الخميس أيضًا مباريات هامة في الدور الإقصائي المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي حيث يخوض روما مباراة مهمة ضد فاينورد في التاسعة إلا ربعًا مساء بتوقيت السعودية، كما يخوض ميلان مواجهة مهمة أمام ستاد رين في الدور ذاته في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

تنقل مباريات الدوري الأوروبي على قناة بي ان سبورتس.

وفي دوري أبطال آسيا تخوض أندية السعودية مباراتين هامتين حيث يحل الاتحاد ضيفًا على نافباخور في تمام السادسة مساء، كما يحل الهلال ضيفًا على سباهان في تمام الثامنة مساء.

وتنقل مباريات دوري أبطال آسيا على قنوات الكاس وبي ان سبورتس.