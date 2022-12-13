رغم تألقه في كأس العالم.. تين هاغ يفتح الباب أمام رحيل ماغواير من مانشستر يونايتد
قدَّم هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، مستوى مميزا خلال مشاركته برفقة المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، رغم الخروج من ربع النهائي أمام منتخب فرنسا، لكنه سيعود للواقع الصعب في ناديه مانشستر يونايتد.
ومنح غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، ثقته لهاري ماغواير رغم أنه لم يكن لاعبا أساسيا في فريقه، بسبب تراجع مستواه وأخطائه الكبيرة التي جعلته محط سخرية المشجعين.
ورغم تألقه في نهائيات كأس العالم 2022، لم يقدم الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد ضمانات للمدافع الدولي باستعادة مكانه كلاعب رسمي، لكنه وعد بمنحه الفرصة كما فتح أمامه الباب للرحيل.
وأكد تين هاغ أن الكرة في ملعب هاري ماغواير إن أراد استعادة مكانه في دفاع الفريق، وأن وضعه يبقى كما كان في السابق في ترتيب مدافعي الفريق.
وقال تين هاغ، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" حول إمكانية رحيل ماغواير "في حال لم يكن يرغب في التواجد في هذه الوضعية بإمكانه الرحيل، لكن حتى هذه اللحظة أنا سعيد بوجوده".
وأبعد تين هاغ القائد هاري ماغواير من التشكيل الأساسي بعد الهزيمتين أمام برايتون وبرينتفورد مطلع الموسم الجاري حيث أكد المدرب أنه كان في أدنى مستوياته.
وأضاف مدرب مانشستر يونايتد "من الواضح أنه جيد بما يكفي للعب على أعلى مستوى، ويعود الأمر إليه لإظهار تلك الثقة على أرض الملعب وفي كل مباراة".
وتلقى هاري ماغواير انتقادات عديدة في مانشستر يونايتد منذ انضمامه للنادي قادما من ليستر في صفقة قياسية بسبب أدائه المخيب وتسببه في العديد من الأهداف التي سكنت شباك الفريق.