رغم تألقه في كأس العالم.. تين هاغ يفتح الباب أمام رحيل ماغواير من مانشستر يونايتد

ورغم تألقه في نهائيات كأس العالم 2022، لم يقدم الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد ضمانات للمدافع الدولي باستعادة مكانه كلاعب رسمي، لكنه وعد بمنحه الفرصة كما فتح أمامه الباب للرحيل.

وأكد تين هاغ أن الكرة في ملعب هاري ماغواير إن أراد استعادة مكانه في دفاع الفريق، وأن وضعه يبقى كما كان في السابق في ترتيب مدافعي الفريق.

وقال تين هاغ، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" حول إمكانية رحيل ماغواير "في حال لم يكن يرغب في التواجد في هذه الوضعية بإمكانه الرحيل، لكن حتى هذه اللحظة أنا سعيد بوجوده".

وأبعد تين هاغ القائد هاري ماغواير من التشكيل الأساسي بعد الهزيمتين أمام برايتون وبرينتفورد مطلع الموسم الجاري حيث أكد المدرب أنه كان في أدنى مستوياته.