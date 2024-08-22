كشف مصدر داخل الأهلي المصري أن هناك محاولات أخيرة لإقناع بيرسي تاو، لاعب الفريق، بالرحيل إلى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ورفض بيرسي تاو الفترة الماضية العروض المقدمة من جانب مسؤولي الأهلي، للرحيل بشكل ودي، وفسخ التعاقد في الأيام الجارية، وطلب الاستمرار لنهاية عقده، أو الحصول على مستحقاته المالية كاملة، للموافقة على فسخ التعاقد، والتي تقدر بمليون و250 ألف دولار.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الخميس، إن "إدارة الأهلي عرضت على بيرسي تاو الرحيل مقابـل منحه 25% من قيمة عقده للموسم المقبل".

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وأضاف: "الأهلي فعل ذلك بناء على رغبة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي طلب رحيل اللاعب، خاصة وأنه متبق في عقده موسم وحيد".

وتابع المصدر: "بيرسي تاو طلب مهلة للتفكير ودراسة الأمر مع وكيلة أعماله".

وأتم: "الأقرب حال تمسك اللاعب بموقفه هو فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين".

وبات الأهلي في أزمة جديدة، بشأن صفقاته الأجنبية، خاصة أن الفريق يضم كلا من: علي معلول ورضا سليم ويحيى عطية الله وبيرسي تاو، بجانب أحمد قندوسي، بعد انتهاء إعارته في صفوف سيراميكا كليوباترا.

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وغاب اللاعب الجنوب أفريقي عن صفوف الفريق فترة طويلة بسبب الإصابة على مدار الموسم.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة الدوري المصري بالموسم المنقضي محققا اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخه.