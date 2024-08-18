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رياضة

طارق التائب: الهلال سيفوز حتى لو تعاقد النصر مع ميسي

طارق التائب: الهلال سيفوز حتى لو تعاقد النصر مع ميسي
طارق التائب في مواجهة سابقة ضد النصر
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2024، 4:26 م

أكد الليبي طارق التائب، نجم الهلال السعودي الأسبق، أنه توقع فوز فريقه على النصر في نهائي كأس السوبر المحلي أمس السبت.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 4-1 ليتوج بلقب السوبر السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وقال التائب عبر بودكاست "دكة": "صليت العصر، وتحدث معي أحد الأشخاص بأن النصر سيفوز على الهلال ولكنني قلت له إن الهلال سيفوز حتى لو تعاقد النصر مع ليونيل ميسي".

وأضاف: "الهلال يتفوق حاليًا نفسيًا بشكل واضح على النصر وهو ما جعلني أتوقع فوز الفريق".

واسترجع التائب ذكرياته في مواجهة سابقة ضد النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد عام 2009 مؤكدًا أنه كان عائدا من فترة غياب طويلة ولم يكن في أفضل حالاته البدنية.

وأوضح أن مدربه الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للهلال وقتها أكد مشاركته في المباراة حتى لو كان واقفًا داخل الملعب ولا يركض لأن النصر يخشاه ويعمل له ألف حساب.

ودافع طارق التائب عن ألوان الهلال في الفترة بين 2006 إلى 2009 وحقق 3 ألقاب مع الفريق على رأسها الدوري السعودي موسم 2007 – 2008 بجانب كأس ولي العهد مرتين عامي 2008 و2009.

ولعب التائب للعديد من الأندية العربية خلال مشواره الاحترافي على رأسها الصفاقسي والإفريقي في تونس والأهلي طرابلس الليبي والسويق العماني ومعيذر القطري والنصر الكويتي قبل اعتزاله عام 2016.

الهلال السعوديطارق التائبالنصر السعودي

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